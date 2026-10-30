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Podzimní dekorace, které zútulní terasu i v listopadu: 5 nápadů z přírodních materiálů

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Hledáte podzimní dekorace na dveře, zahradní stůl nebo terasu? Inspirujte se těmito sedmi dekoracemi ze sušených květů, kaštanů, ořechů a dalších přírodních materiálů. Podzimní dekorace …
Podzimní dekorace, které zútulní terasu i v listopadu: 5 nápadů z přírodních materiálů

Podzimní dekorace, které zútulní terasu i v listopadu: 5 nápadů z přírodních materiálů

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 08:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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