Podzimní dekorace, které zútulní terasu i v listopadu: 5 nápadů z přírodních materiálů

Hledáte podzimní dekorace na dveře, zahradní stůl nebo terasu? Inspirujte se těmito sedmi dekoracemi ze sušených květů, kaštanů, ořechů a dalších přírodních materiálů.
Podzimní dekorace pro každou příležitost
Podzim je období, které doslova láká k procházkám po okolí, a právě na nich se dá najít spousta krásných materiálů, ze kterých lze vytvořit výzdobu na balkon i zahradu. Barevné plody, šišky, kaštany, sušené květy nebo zajímavě kroucené větvičky dokážou proměnit vchod, parapet, jídelní stůl i terasu v útulné zákoutí. Inspirujte se těmi nejzajímavějšími dekoracemi.
Podzimní dekorace, které zútulní terasu i v listopadu: Moderní podzimní věnec na dveře z lampionků mochyně a dalších přírodnin. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Podzimní věnec na dveře z oranžových lampionků
Lampionky mochyně jsou svou barvou a zajímavým tvarem nepřehlédnutelné. Když je připevníte ke korpusu věnce, vznikne výrazná dekorace, která přitáhne pozornost už u vchodu.
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Lesklé kaštany dodají věnci nezaměnitelný, originální vzhled a zajímavou strukturu. Krásně se kombinují s mechem, suchým listím, jutou, ale skvěle vypadají také samotné. Výsledkem je dekorace v zemitých tónech, která působí útulně a hodí se k přírodně laděnému interiéru.
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Jemné traviny, drobné plody a přírodní korpus vytvářejí elegantní a lehkou kompozici. Nemusí být dokonale souměrná. Naopak! Věnec ze sušených travin vypadá nejlépe, pokud je asymetrický, plastický. Právě nepravidelné rozmístění přírodních materiálů jí dodá přirozený charakter.
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Milujete netradiční dekorace, které se vymykají veškerým pravidlům? Letošní podzim nemusí být výzdoba jen oranžová. Vsaďte na kompozici vyrobenou v bílých odstínech v kombinaci se sušenými rostlinami. Dodáte prostoru decentní, elegantní vzhled. Hodí se na stůl, parapet i do prostoru u vchodových dveří.
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Lesní materiály, okrasné traviny, mech, šišky, kaštany a sušené květy vytvoří jednoduché aranžmá ke vchodovým dveřím nebo na zahradní stolek. Stačí zvolit jednu výraznější nádobu, umístit do ní několik přírodnin, které se barevně doplňují, a dekorace je na světě.
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Podzimní dekorace z přírodních materiálů vydrží déle, když je umístíte na chráněné místo. Věnce, aranžmá z kaštanů, dekorace ze starých luceren i květinové mísy dejte tam, kde na ně nebude pršet. A pokud vám zbydou šišky nebo mochyně, můžete je použít i při zimním tvoření.
Podzimní dekorace, které zútulní terasu i v listopadu: Elegantní fialový svícen. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Může se vám také líbit:
Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)