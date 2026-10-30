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Skoro všichni dáváme rohožku hned ke vchodovým dveřím, jenže při každém dešti to odnese spodní část dveří

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Rohožka u vchodu patří k výbavě skoro každého domu. Málokdo ale řeší, […]
Skoro všichni dáváme rohožku hned ke vchodovým dveřím, jenže při každém dešti to odnese spodní část dveří

Skoro všichni dáváme rohožku hned ke vchodovým dveřím, jenže při každém dešti to odnese spodní část dveří

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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