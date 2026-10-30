Výrobce nejoblíbenějších čokolád má obrovské problémy: Zákazníky čekají zásadní změny

Švýcarský
Lindt zažívá období, jaké firma dlouho nepamatuje. v roce 2024 zdražilo na rekordní úroveň, a tak část zákazníků začala při nákupech škrtat především Kakao sladké a prodeje čokolád se citelně propadly. Předseda správní rady Ernst Tanner připustil, že podnik bohužel přestřelil odhad, kam až může s cenami zajít. Výsledek není dobrý. Lindt bude muset zlevnit, a to na delší období. Receptury se měnit nemají, návrat ztracených zákazníků ale potrvá. Od malé cukrárny ke světové značce
Kořeny Lindtu sahají do roku
1845, do Curychu. Cukrář David Sprüngli-Schwarz tam se synem otevřel malou čokoládovnu, z níž se časem stal základ pozdější značky. Zlom přišel až o několik desítek let později. V roce 1879 uvedl Rodolphe Lindt do praxe tzv. konšování, tedy dlouhé míchání hmoty. Díky němu byla čokoláda jemnější, čokoládové hladší a chuťově plnější. Propojení obou rodin vytvořilo značku, kterou dnes zná snad každý.
Z původně lokální výroby vyrostl obrovský
mezinárodní byznys. Lindt dnes vyváží ze Švýcarska zhruba tři čtvrtiny produkce, mimo jiné do Austrálie, Asie, Afriky nebo Jižní Ameriky. Samotná výroba přitom zůstává ve Švýcarsku.
Kakao zdražilo, zákazníci odešli ke konkurenci
Pro
cukrovinkářský průmysl byl rok 2024 tvrdý. Cena kakaa na světových trzích vystoupala na historická maxima a výrobcům se náklady rychle promítly do cen. Lindt zdražil též. Část zákazníků u něj už další růst cen ale nepřijala, a tak prodeje začaly klesat. Firma tak přišla o část prodejů i tržního podílu, nejvíce v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku. Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz, Čokoláda Lindt
Ernst Tanner, který správní radu vedl více než 30 let, chybu popsal poměrně přímo: „Špatně jsme odhadli, jak budou naši zákazníci reagovat na zvýšení ceny. Přecenili jsme, o kolik můžeme zdražit bez pocítění ztrát na poptávce. Pro mnoho našich zákazníků byly ceny zjevně příliš vysoké,“ uvedl podle portálu 20 Minuten. Když dostal otázku, zda Lindt musí ceny snížit natrvalo, odpověděl stručně: „Ano.“ A jak to tak vypadá, zapadá do toho i oznámený odchod výkonného ředitele Adalberta Lechnera. Co se změní a co zůstane stejné
Lindt teď sází na
slevové akce i na úpravu cenové strategie, která nemá být jen dočasná, uvádí t-online. Nejprve se změny soustředí tam, kde byl propad nejcitelnější, tedy do německy mluvících zemí. Na některých trzích se už objevily situace, kdy bylo možné koupit Lindt levněji než konkurenční Milku, což by ještě nedávno působilo dost neobvykle.
Receptury se dle firmy měnit nebudou. Tanner zdůraznil, že složení čokolád zůstane stejné a sahá se jen na cenu. Pro pravidelné zákazníky je to podstatná informace: Lindt nechce šetřit na výrobku samotném, alespoň podle nynějších vyjádření.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě informací z webů 20 Minuten, t-online, Wikipedie