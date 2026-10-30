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Podzemní tajemství odhaleno. Jeskyňáři našli místo, kde se rodí řeka Punkva

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Dennívýzva
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Jeskynní potápěči v Amatérské jeskyni v Moravském krasu s největší pravděpodobností objevili místo, kde spojením Sloupského potoka a Bílé vody vzniká řeka Punkva. Dosud se to přesně nevědělo. Zároveň po několika letech úsilí fyzicky propojili takzvanou Šolimovu mísu s dómem pod Rodeem.
Podzemní tajemství odhaleno. Jeskyňáři našli místo, kde se rodí řeka Punkva

Podzemní tajemství odhaleno. Jeskyňáři našli místo, kde se rodí řeka Punkva

Zdroj: Česká speleologická společnost
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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