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Většina lednic v Česku má špatně nastavenou teplotu: Vědci prozradili číslo, při kterém potraviny vydrží čerstvé nejdélePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Lednici většina z nás nastaví jednou při koupi a pak už ji […]
Většina lednic v Česku má špatně nastavenou teplotu: Vědci prozradili číslo, při kterém potraviny vydrží čerstvé nejdéle
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 30.10.2026 09:16
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