Malý dětský pokoj lze proměnit pomocí 10 chytrých nápadů. Získá útulnou atmosféru i více úložného prostoru

Pokud se trápíte s malým prostorem dětského pokojíčku, vyzkoušejte kreativní nápady pro vytvoření originálních dětských ložnic s množstvím úložných prostorů.
Pokud hledáte nápady do ložnice pro vaše děti, tyto rady vám přijdou vhod. Dětské pokoje nejsou mnohdy obdařeny velkým prostorem. Často se jedná o čtvercové místnosti nebo podkroví a je zapotřebí využít
trochu kreativního myšlení, abyste co nejlépe využili malý prostor, který je k dispozici. Ve skutečnosti mohou nevelké prostory působit útulně, jako by bylo dítko v doupěti, které děti tak milují. Seznamte se s nápady pro vytvoření nádherných dětských ložnic. Fotografie: Unsplash Rady pro vytvoření kouzelných pokojíčků Naplňte ložnici vzory
Nádhernou ložnici pro své dítko získáte, pokud na stěny použijete zajímavý a dítěti milý dekor. Doplňte ho ještě o poličku s dekoracemi ve stejném stylu a vaše dítě bude nadšené.
Využijte všechen prostor pod postelí
Prostor pod postelí se dá výborně využít pro úložné boxy. V malých místnostech je vždy největší problém se skladováním. Úložné prostory pod postelí jsou proto ideální, protože neomezují prostor v místnosti.
Fotografie: Pixabay Udržujte neutrální barvy
Děti často s přibývajícím věkem mění vkus. Takže i když je hezké odrážet jejich touhy na dekoru pokojíčku,
zvolte raději neutrální barvu stěny s dekoracemi oblíbených pohádkových hrdinů na poličkách nebo posteli. Využijte zdi
Dalším skvělým způsobem, jak maximalizovat prostor, je ponechat úložné boxy na skříních, aby se tak uklidilo vše, co se příliš často nepoužívá.
Prostor na zdi maximálně využijete umístěním regálů s vloženými boxy pro hračky. Fotografie: Pixabay Zdvojnásobte postel
Pokud je prostor skutečně stísněný, nejlepším řešením je patrová postel, která uvolní více místa pro hraní.
Netypický prostor? Vyřešte ho návrhem na míru
Pokud se potýkáte s úzkým, dlouhý prostorem, vynikající volbou může být návrh nábytku na míru, aby se prakticky využilo každé místo v pokoji.
Fotografie: Unsplash Uspořádejte pokoj ve stylu kolejí
Pokud má pokoj obývat větší počet dětí, možností, jak vyřešit stísněný prostor, je rozmístění postelí ve stylu studentských kolejí.
Postele uložte za sebou po obvodu stěny a úložný prostor naproti od zdi ke zdi, kdy bude využitý veškerý prostor. Stylová zeď
Umístěním panelů s otvory pro zavěšení oblečení, polic, obrázků nebo hraček působí stěna stylově a šetří mnoho potřebného místa.
Fotografie: Unsplash Zabudovaná knihovna
Výborným způsobem, jak vytvořit dětskou knihovnu, je využít výklenek ve zdi. Umístěním několika polic vznikne skvělý prostor pro uložení knih, hraček i dekorací.
Různá úložiště
Malé ložnice jsou o úložišti, úložišti a zase dalším úložišti. Vybírejte nábytek tak, aby maximalizoval úložné prostory.
Na trhu je dostupné obrovské množství kvalitně řešených policových dílů, kdy skládáte jednotlivé díly na sebe podle potřeby.
Zdroj:
Livingetc
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10 skvělých způsobů, jak zútulnit malý dětský pokoj a maximálně využít úložný prostor appeared first on BydlímeÚtulně.cz.