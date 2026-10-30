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České seniorky pořád nosí tyhle kozačky. Netuší, že si tím opticky zvětší objem lýtka i o 5 cmPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pohodlné kozačky s volnou holení má v botníku nejedna žena, a to […]
České seniorky pořád nosí tyhle kozačky. Netuší, že si tím opticky zvětší objem lýtka i o 5 cm
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 30.10.2026 08:14
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Web se věnuje zdravému životnímu stylu, psychické pohodě, vztahům i každodenní inspiraci. Články přinášejí tipy na relaxační techniky, zdravé stravování, cvičení i drobné změny v životě, které pomáhají zvládat stres a udržovat rovnováhu. Vedle praktických rad nechybí ani odlehčené čtení,...Všechny články tohoto autora →
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