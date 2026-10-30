Jak z chleba ve vajíčku udělat delikatesu. Bezpracný trik ho povznese na vyšší úroveň

Proč se k ní vracíme
Chleba ve vajíčku zachrání den, kdy před výplatou zbývá málo peněz nebo prostě nemáte nic dalšího po ruce. Stačí vejce a pečivo, které by jinak skončilo v koši. Pokrm je hotový za chvíli, snadno se připravuje a zasytí i ty největší jedlíky u stolu.
Hotové krajíce si každý obloží podle chuti: kečupem nebo hořčicí, kyselou okurkou, plátky rajčete či cibule. Kdo má klasických topinek dost, ve smažence najde příjemnou změnu.
Dobře poslouží i jako svačina po celodenním pobytu venku. Po lyžování nebo bobování, kdy všichni přijdou promrzlí a hladoví, se takové jídlo ztratí z talíře bleskově.
Jak na to: klasika, sýrový trik i moderní verze
Základ je jednoduchý. Vejce rozšlehejte v misce a osolte. Krajíce rozkrojte napůl, aby se lépe obalovaly. Na pánvi rozehřejte olej, chleba ve vajíčku obalte a smažte. Když je jedna strana hotová, otočte ho a na usmažený povrch položte plátek sýra. Dejte pozor, aby sýr nepřesahoval přes okraj, jinak vyteče do oleje a připálí se.
Hotové chleby ozdobte kapkou kečupu, cibulí a kyselou okurkou. Kdo chce sáhnout po sytější variantě, namaže je hořčicí, přidá plátky šunky a na ně poklade papriku, okurku a rajče. Čerstvá zelenina k smaženému jídlu hezky sedne.
Pokud chcete opravdu zazářit, zkuste moderní podobu, za kterou by se nemusel stydět ani profesionální kuchař. Na tuku nechte zesklovatět nadrobno nakrájenou cibulku, přidejte kostky chleba a smažte, dokud nebudou zlaté a křupavé. Pak je zalijte vejci rozšlehanými se solí, pepřem a smažte do požadované konzistence. Navrch přijde pažitka, kapka kečupu a třeba kyselá okurka.
Tip pro jemnější chuť: do vajec zamíchejte lžíci mléka či smetany a smažte na směsi oleje a másla. Kůrka pak získá zlatavou barvu a výraznější chuť.
Sladké překvapení podle Jamieho Olivera
Možná vás překvapí, že se chlebem ve vajíčku zabývá i známý šéfkuchař Jamie Oliver. Recept si přizpůsobil svému stylu a připravuje ho jako sladkou variantu. Potřebujete jen chleba, mléko a vejce.
V míse rozšlehejte vejce s mlékem a špetkou soli. Pro sladkou verzi se místo pepře hodí spíš vanilka nebo skořice. Na středním plameni rozehřejte pánev, krajíce v těstíčku namáčejte, dokud dobře nenasáknou, a pak je opékejte na troše olivového oleje přibližně 2 až 3 minuty z každé strany, až budou zlatavé a křupavé. Podávejte s jogurtem a čerstvým ovocem.
Pro sladkou podobu se skvěle hodí i starší vánočka, mazanec nebo briošky, které nasáknou ještě lépe než běžný chléb.
Jak to děláte vy: držíte se pikantní klasiky, nebo dáváte přednost sladké variantě s ovocem? Možná je právě chleba ve vajíčku důkaz, že z nejobyčejnějších surovin se dá vykouzlit jídlo, na které se doma všichni těší.
Zdroje článku: jamieolivereats.co.uk, ireceptar.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková