Stát od ledna zvedá Čechům nejnižší důchod až o 540 Kč. Žádat nemusí, samotný věk ale nestačí

Senioři s nejskromnějšími penzemi si po Novém roce přilepší víc než většina ostatních důchodců. Nemusí kvůli tomu nic vyplňovat ani nikam chodit. Garance minimální částky má ale podmínku, na kterou se snadno zapomene, a kdo ji nesplní, na minimum nedosáhne.
Lednová výplata bez jediného formuláře
Od 1. ledna 2027 bude nejnižší starobní důchod činit 10 340 Kč měsíčně. V roce 2026 je to 9 800 Kč, takže lidé na samém dně důchodového systému dostanou o 540 Kč víc. Stejnou spodní hranici bude mít i invalidní důchod třetího stupně. Vyplývá to z valorizačního nařízení, které schválila vláda.
Navýšení přijde samo. Po valorizaci se každá vyplácená penze porovná s novou spodní hranicí. Když na ni nedosáhne, stát rozdíl dorovná. Nezáleží přitom na tom, kdy byl důchod přiznán, takže dorovnání dostanou i lidé, kteří penzi pobírají řadu let. Formuláře ani cesta na úřad potřeba nejsou.
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Pro srovnání, průměrný starobní důchod se od ledna 2027 zvedne znatelně méně. Běžná lednová valorizace totiž vychází skromně, zatímco minimum se řídí vlastním pravidlem.
Proč minimum roste rychleji
Výše každé penze vzniká sečtením dvou složek. Základní výměra vychází všem důchodcům na korunu stejně a zákon ji odvozuje od průměrné mzdy. Procentní výměra vychází každému jinak, protože se do ní promítá, jak dlouho byl pojištěný a kolik dřív vydělával.
Kdo měl nízké příjmy nebo dlouhé mezery v pojištění, mívá procentní část hodně malou. Právě pro takové případy stanoví zákon nejnižší možnou procentní výměru, která je u starobního důchodu stejně vysoká jako základní výměra. Obě části dohromady tak dávají oněch 10 340 Kč.
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Minimální důchody zákon váže přímo na průměrnou mzdu. S jejím růstem se proto každý rok posouvají nahoru i zákonná minima. Nejnižší penze tak drží krok s tím, jak se vyvíjejí výdělky v celé ekonomice, a nezávisí jen na tom, jak vysoko vyjde běžná valorizace.
Důchodový věk sám nestačí
Minimum funguje jako spodní hranice už přiznaného důchodu. Kdo nárok na důchod nezíská, tomu stát nemá co dorovnávat, i kdyby důchodového věku dosáhl už dávno.
K nároku na řádný starobní důchod je kromě věku potřeba získat nejméně 35 let důchodového pojištění. Započítat se do nich dají i vybraná období bez placené práce, například roky, kdy rodič pečoval o malé dítě. Zákon jim říká náhradní doby pojištění. Pro lidi s kratší pojistnou historií zná zákon ještě další cesty k důchodu, ty ale znamenají přísnější podmínky nebo pozdější odchod do penze.
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Samotný důchod přitom automaticky nepřijde. O jeho přiznání se žádá u České správy sociálního zabezpečení a ta po prověření dob pojištění rozhodne o nároku i výši. Teprve u přiznaného důchodu pak hlídá minimální částku sama.
Na garantované minimum dosáhne jen ten, komu Česká správa sociálního zabezpečení důchod nejdřív přizná. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik bude minimum u ostatních penzí
Garance se netýká jen starobních důchodů. Invalidní důchod druhého stupně a vdovské i vdovecké penze nepůjdou od ledna 2027 pod 7 755 Kč. Sirotčí důchod bude mít spodní hranici 7 238 Kč a invalidní důchod prvního stupně 6 894 Kč.
Základní výměra je u všech těchto penzí stejná jako u starobního důchodu. Liší se jen zákonem stanovená nejnižší procentní výměra, která je tu nižší než základní výměra. Proto jsou minima nižší. Dorovnání ale funguje úplně stejně a bez žádosti.
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Nejnižší částky jednotlivých důchodů od 1. ledna 2027 přehledně shrnuje tabulka:
Druh důchodu Minimální výše od 1. ledna 2027 Starobní důchod 10 340 Kč Invalidní důchod třetího stupně 10 340 Kč Invalidní důchod druhého stupně 7 755 Kč Vdovský a vdovecký důchod 7 755 Kč Sirotčí důchod 7 238 Kč Invalidní důchod prvního stupně 6 894 Kč Pozor na souběh důchodů a chybějící roky
Uvedené částky platí pro důchod vyplácený samostatně. Kdo pobírá vdovský nebo sirotčí důchod souběžně s vlastním starobním či invalidním, dostává vyšší z obou důchodů celý a z nižšího jen část procentní výměry, takže nižší důchod se pak vyplácí pod uvedeným minimem. Odlišně se minimum počítá také u důchodů, do kterých se započítává pojištění v zahraničí.
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Kdo se k důchodovému věku teprve blíží a není si jistý, kolik let pojištění má, udělá dobře, když si to ověří u České správy sociálního zabezpečení s předstihem. Když úřad některé doby ve své evidenci nemá, je potřeba je doložit a vyřízení žádosti se tím protáhne.
Zdroje: https://mpsv.gov.cz/vlada-schvalila-valorizaci-duchodu-prumerny-duchod-vzroste-na-22-196-korun-k-tomu-duchodci-obdrzi-jednorazove-2-000-korun-navic, https://portal.gov.cz/sluzby-vs/starobni-duchod-zadost-vyrizuje-cssz-S82, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/315922, https://www.e15.cz/valorizace-duchodu-2027, https://www.finance.cz/clanky/jak-se-zvysi-nejnizsi-duchody-od-1-ledna-2027/, https://www.finance.cz/553394-minimalni-vyse-duchodu/, https://zpravy.kurzy.cz/879119-nove-minimalni-duchody-od-ledna-2027-prehled-kolik-nejmene-dostanou-seniori-invalide-a-pozustali/
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