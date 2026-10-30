Stalinovo tělo leželo vedle Lenina. Pak jej Sověti během jediné noci odstranili z mauzolea

Dva vůdci za sklem
Když Vladimir Iljič Lenin roku 1924 zemřel, sovětské vedení rozhodlo o zachování jeho těla pro budoucí generace. Mauzoleum na Rudém náměstí se postupně stalo jedním z nejdůležitějších symbolů komunistického režimu. Lenin v něm nebyl pouze zesnulým politikem, ale téměř posvátnou postavou revoluce, jejíž odkaz měl legitimizovat vládu jeho nástupců.
Po Stalinově smrti 5. března 1953 se stejná pocta dostala také jemu. Nabalzamované tělo bylo uloženo vedle Leninova a na průčelí mauzolea přibylo Stalinovo jméno. Režim tím symbolicky potvrdil, že oba muži patří k sobě a představují nepřerušenou kontinuitu sovětské moci.
Jenže politické poměry se začaly měnit. Stalinův nástupce Nikita Chruščov postupně upevnil své postavení a rozhodl se distancovat od některých praktik předchozí diktatury. Z místa, které mělo navždy potvrzovat Stalinovu velikost, se tak během několika let stal nepohodlný symbol minulosti.
Změna kurzu a nečekané svědectví mrtvého Lenina
Zásadní obrat nastal roku 1956 na dvacátém sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu. Chruščov v tajném projevu odsoudil Stalinův kult osobnosti, politické čistky a rozsáhlé zneužívání moci. Neznamenalo to odmítnutí sovětského systému, ale pokus oddělit Stalinovy zločiny od údajně správných Leninových principů.
Destalinizace postupně zasahovala veřejný prostor. Mizely některé pomníky, měnily se názvy ulic a přepisoval se oficiální výklad nedávné historie. Stalinovo tělo však nadále leželo vedle Lenina a návštěvníci mauzolea mohli obě postavy společně uctívat.
Definitivní rozhodnutí přišlo na dvaadvacátém stranickém sjezdu v říjnu 1961. K jeho nejbizarnějším okamžikům patřilo vystoupení staré bolševičky Dory Lazurkinové, která v minulosti sama prošla stalinským vězením. Delegátům oznámila, že se jí Lenin zjevil a dal najevo, že nechce ležet vedle Stalina.
Toto vystoupení nebylo důkazem žádného nadpřirozeného zážitku. Ukazovalo však, jak silně sovětská politika pracovala s téměř náboženským kultem revolučního vůdce. O odstranění Stalinových ostatků se rozhodovalo politicky, ale k ospravedlnění kroku posloužila i symbolická autorita mrtvého Lenina.
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Tajná operace během jediné noci
Dne 30. října 1961 stranický sjezd schválil, že další umístění Stalinova těla v mauzoleu není vhodné vzhledem k jeho represím a porušování Leninových zásad.
Samotný přesun následoval večer 31. října. Rudé náměstí bylo uzavřeno a veřejnosti se tvrdilo, že se zde připravuje vojenská přehlídka k výročí říjnové revoluce. Vojáci mezitím připravovali nový hrob u kremelské zdi, jen několik kroků od mauzolea.
Pod dohledem pověřených důstojníků bylo Stalinovo tělo vyjmuto z veřejně vystaveného sarkofágu a přeneseno do rakve. Podle pozdějších svědectví byly z jeho uniformy odstraněny některé symboly poct. Následoval tichý pohřeb bez veřejných projevů a bez slavnostního ceremoniálu, jaký provázel jeho smrt o osm let dříve.
Když se mauzoleum znovu otevřelo, Stalinovo tělo už bylo pryč. Z průčelí zmizelo také jeho jméno. Místo, které mělo navždy spojovat dva nejvýznamnější sovětské vůdce, opět patřilo pouze Leninovi.
Může stát přepsat vlastní paměť?
Odstranění Stalina z mauzolea mělo hlubší význam než pouhé přemístění ostatků. Sovětské vedení se pokoušelo změnit způsob, jakým společnost vnímala nedávnou minulost. Muž, jehož režim dlouhá léta oslavoval jako neomylného vůdce, se najednou stal symbolem nepřijatelných represí.
Tento obrat měl ovšem své hranice. Chruščov kritizoval Stalinovy zločiny, ale nezpochybňoval samotné základy komunistické diktatury. Stalinovy oběti navíc nezískaly úplnou historickou ani právní spravedlnost. Přemístění těla bylo politicky snazší než otevřené vyrovnání se všemi důsledky jeho vlády.
Stalin přesto nezmizel z Rudého náměstí úplně. Zůstal pohřben v nekropoli u kremelské zdi, kde mu byl později umístěn také náhrobní pomník.
Jeho druhý pohřeb tak dodnes připomíná zvláštní paradox sovětského režimu. Stát, který Stalina proměnil v téměř nedotknutelnou historickou postavu, musel nakonec sám rozhodnout, jak jej z tohoto postavení odstranit. A zatímco první pohřeb v roce 1953 doprovázely obrovské veřejné projevy smutku, ten druhý proběhl potají, za zavřeným Rudým náměstím.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Polly Jones – Myth, Memory, Trauma: Rethinking the Stalinist Past in the Soviet Union, 1953–70 [2], HISTORY – Stalin's Body Removed from Lenin's Tomb [3], The Moscow Times – Today in History, October 31 [4], img ai generated