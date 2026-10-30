Dylan Larkin odmítá hrát za Detroit. Vlastní smlouva mu ale komplikuje odchod, který požaduje

Z kapitána hráč, který už nechce přijít do šatny
Čtvrteční večer v Detroitu nabídl zvláštní kontrast. Red Wings porazili Chicago 4:1 a Viktor Arvidsson nasázel hattrick. Ještě před zápasem se ale ve městě mluvilo hlavně o hráči, který na led vůbec nenastoupil. Dylan Larkin oznámil, že už za Detroit hrát nebude, dokud se neuskuteční výměna. Klub na to reagoval suspendací bez nároku na plat.
Takový rozchod by byl nepříjemný u jakéhokoli důležitého centra NHL. U Larkina je však mnohem osobnější. Pochází z Michiganu, Detroit si ho vybral v prvním kole draftu v roce 2014 a celou dosavadní kariéru odehrál za Red Wings. Kapitánem byl od ledna 2021. V létě požádal o výměnu, v září o kapitánské céčko přišel a před koncem října už odmítl dál nastupovat. Tohle není běžná přestupová fáma, ale veřejný střet hráče s klubem, který na něm dlouho stavěl.
Generální manažer Shawn Horcoff popsal problém poměrně přímočaře: Detroit je ochoten o výměně jednat, jenže musí dostat odpovídající protihodnotu. A právě v tom je největší paradox celé kauzy. Larkin chce pryč, ale podmínky jeho vlastní smlouvy zužují možnosti, jak to provést.
Když má hráč právo říct ne
Larkin je ve čtvrtém roce osmileté smlouvy v celkové hodnotě 69,6 milionu dolarů. Pro platový strop se počítá s průměrnou roční hodnotou 8,7 milionu. A součástí kontraktu je ochrana proti výměně, díky které nemůže Detroit poslat hráče kamkoli bez jeho souhlasu.
Právě taková ochrana bývá při podpisu velké smlouvy považována za výhru hokejisty. Nemusí se obávat, že se jednoho rána probudí jako hráč týmu, kam se nikdy nechtěl stěhovat. Ve chvíli, kdy sám žádá o odchod, se však stejná výhoda může změnit v překážku. Klub nedostane přístup k celému trhu. Nemůže jednoduše vybrat nejlepší nabídku ze všech ostatních organizací NHL. Musí najít tým, který Larkin přijme, kterému Larkin sám dá zelenou a který navíc dokáže smlouvu vtěsnat do svého platového stropu.
Podle aktuálních informací se Larkinův seznam možných destinací rozšířil z původně úzkého okruhu, ale stále nejde o volné vyjednávání se všemi kluby. Horcoff otevřeně připustil, že právě tento omezený výběr mu práci komplikuje. A zatímco třicetiletý centr může mít pocit, že každým dalším týdnem ztrácí kariérní čas, Detroit nemá povinnost přijmout slabou nabídku jen proto, aby nepříjemnou situaci rychle ukončil.
Proč se Red Wings nemusí nechat zatlačit
Na první pohled to může vypadat, že hráč získá odmítnutím nastupovat rozhodující páku. Klub najednou postrádá svého důležitého centra a každým zápasem bez něj přichází o jeho sportovní přínos. Jenže ani pro Larkina to není bezbolestný krok. Suspendace znamená ztrátu výplaty a Detroit může s jednáním čekat, dokud nedostane výměnu, která mu skutečně pomůže.
Horcoff dokonce uvedl, že je připraven čekat tak dlouho, jak bude nutné. To není jen tvrdá věta pro tiskovou konferenci. Red Wings mají důvod bránit hodnotu svého hráče. Larkin v posledních pěti sezonách pravidelně překračoval hranici třiceti gólů, v minulém ročníku si vylepšil osobní maximum na 34. V Detroitu přitom od roku 2021 nastřílel více gólů než kdokoli jiný. Kdyby ho klub vyměnil narychlo za neodpovídající protihodnotu, mohl by na tento krok doplácet několik dalších let.
A je tu ještě jeden rozměr. Zájemce nekupuje jen jednoho kvalitního útočníka pro letošní sezonu. Přebírá dlouhý a drahý kontrakt hráče, kterému bude v době jeho konce už přes třicet. Taková smlouva může být pro tým usilující o Stanley Cup dobrou investicí, ale stejně tak omezením, pokud bude v příštích letech potřebovat prostor pro mladší hvězdy. Vedení každého potenciálního kupce tedy musí posuzovat nejen dnešní přínos, ale i cenu v hráčích, výběrech draftu a budoucím platovém stropu.
Co konflikt říká o dnešním Detroitu
Larkinův odchod není možné oddělit od sportovní situace Red Wings. Klub se do play off nedostal deset sezon za sebou. Pro hráče, který za Detroit nastupuje od ročníku 2015/16, to znamená prakticky celou kariéru strávenou čekáním na návrat mezi skutečné uchazeče o Stanley Cup. Právě to pomáhá vysvětlit, proč má jeho požadavek na změnu prostředí takovou váhu.
Z druhé strany to ale není důkaz, že by každý hokejista ve stejné situaci musel postupovat stejně. Larkin se rozhodl přestat nastupovat. Red Wings se rozhodli neustoupit okamžitě. Oba kroky jsou legitimním předmětem sportovní debaty a oba mají svou cenu.
Zajímavé bylo i to, co se stalo hned po oznámení suspendace. Detroit se bez něj proti Chicagu semkl, otočil nepříznivý vývoj a vyhrál. Trenér Todd McLellan po zápase dal najevo, že tým se chce posunout dál. Jedna výhra pochopitelně neznamená, že Red Wings svého prvního centra dlouhodobě nepotřebují. Ukazuje však, že veřejný konflikt nemusí automaticky paralyzovat zbytek kabiny.
Teď se bude rozhodovat především mimo led. Larkin může rozšířit okruh klubů, kam je ochoten odejít, Detroit může upravit své požadavky a zájemci mohou hledat cestu, jak složit výměnu pod platovým stropem. Ani jedna strana však zatím nedostala to, co chce. Larkin nehraje, Red Wings nemají protihodnotu a každý další den odkládání připomíná, že moc hráče nad vlastní budoucností nemusí znamenat také moc nad cenou jeho odchodu.
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Zdroje: Vše o sportu [1], NHL.com – Larkin suspended by Red Wings, won't play until traded [2], NHL.com – Red Wings prepared to wait as long as necessary [3], Sportsnet – Red Wings suspend Larkin without pay [4], NHL.com – Detroit porazil Chicago [5]