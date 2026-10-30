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Dylan Larkin odmítá hrát za Detroit. Vlastní smlouva mu ale komplikuje odchod, který požaduje

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Ještě nedávno byl tváří Detroitu, nosil kapitánské céčko a měl pomoci Red Wings vrátit se do play off. Teď Dylan Larkin odmítl za klub dál nastupovat a dostal suspendaci bez platu. Zatímco hráč chce pryč, vedení může čekat. V NHL totiž o výměně nerozhoduje jen to, kdo už nechce pokračovat.
Dylan Larkin odmítá hrát za Detroit. Vlastní smlouva mu ale komplikuje odchod, který požaduje

Dylan Larkin odmítá hrát za Detroit. Vlastní smlouva mu ale komplikuje odchod, který požaduje

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 30.10.2026 08:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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