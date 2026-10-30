Nejhorší sypané čaje ze supermarketu. Češi je kupují, protože si myslí, že jsou kvalitní, a netuší, co v nich je

Stačí rozbalit sáček sypaného ovocného čaje a kuchyní se rozvoní léto. Mezi kousky sušeného ovoce svítí tmavě vínové plátky a vůně slibuje maliny, jahody nebo višně. Sypaný čaj navíc vypadá poctivěji než porcované sáčky, protože jeho obsah máte celý před očima.
Jenže to podstatné pouhým okem nepoznáte. Které sypané čaje patří k těm nejhorším, prozradí teprve zadní strana obalu a výsledky laboratorních rozborů.
Vínová barva patří ibišku, vůni dodává aroma
Ty tmavě červené plátky bývají nejčastěji ibišek. Výrobci ho do ovocných směsí přidávají rádi, protože nestojí mnoho peněz, nálev krásně obarví a dodá mu kyselost. Ovoce, které na krabičce zabírá celou přední stranu, se přitom v seznamu složek často krčí až někde vzadu za jablky. Složky se na etiketě řadí podle množství, takže na prvním místě stojí ta, které je v sáčku nejvíc.
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejlepší podzimní sukně na rok 2026. Uberou kila v pase a opticky prodlouží nohy
Za lákavou vůni pak odpovídá hlavně aroma. Podle výkladu potravinářské inspekce výrobce nemusí uvádět, z čeho aroma vyrobil, a ve složení klidně může stát jen to jedno slovo. U čaje, který se prodává jako výrobek „s příchutí“, navíc nemusí psát, kolik procent ovoce obsahuje, pokud ho přidal jen v malém množství kvůli chuti.
Klamavými obaly ovocných čajů se v roce 2015 zabýval i Soudní dvůr EU. Ve svém rozsudku dospěl k závěru, že ani správně vypsané složení nemusí stačit, když obrázky na krabičce ukazují suroviny, které v čaji vůbec nejsou.
Inspekce v čajích pravidelně zachytí stopy postřiků
Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve zprávě z letošního března popsala, jak dopadla loňská kontrola čajů. Prověřila 16 vzorků převážně zeleného a černého čaje a zbytky pesticidů našla ve 12 z nich. Dva zelené čaje a jeden černý, všechny z Vietnamu, povolené limity překročily. U bylinných čajů se rezidua objevila v 70 % vzorků, tam však zůstala pod limitem.
Přečtěte si také: Nejhorší chyba českých seniorek s podzimním oblečením. Opakují ji už 30 let a pak se diví, že vypadají starší Inspekce při loňské kontrole odhalila zbytky pesticidů ve 12 ze 16 vzorků převážně zeleného a černého čaje. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Německý spotřebitelský časopis Öko-Test nechal na podzim 2023 v laboratoři rozebrat 24 černých čajů a mezi zachycenými látkami byly i pesticidy, se kterými evropští zemědělci pracovat nesmějí. Unijní pravidla zakazují jejich používání na polích v EU, čajové plantáže ovšem leží jinde a stopy postřiků pak přicestují s dovezenými lístky. Zachycená množství zůstala hluboko pod zákonnými limity a akutní otrava z nich nehrozí. Jak na člověka působí směs několika různých látek najednou, vědci zatím zkoumali jen okrajově.
S bylinkami se při sklizni utrhne i plevel
U bylinných směsí čeká jiný problém. Do sklizně se snadno připlete i plevel a některé jeho druhy tvoří pyrrolizidinové alkaloidy. Inspekce varuje, že tyto alkaloidy patří mezi takzvané genotoxické karcinogeny, které mohou poškodit genetickou informaci buněk a zvýšit pravděpodobnost vzniku nádoru.
Při loňské kontrole našli inspektoři alkaloidy ve 14 ze 16 bylinných čajů a jeden vzorek limit překročil. Letos v srpnu pak inspekce nechala stáhnout z trhu dvě šarže dětského bylinného čaje od tuzemského výrobce, ve kterých byl limit překročený zhruba pětkrát až šestkrát. Název výrobku i data minimální trvanlivosti obou šarží najdete ve zdrojích uvedených pod článkem, čísla šarží zveřejnila inspekce ve svém varování spotřebitelům.
Přečtěte si také: Nejhorší zelenina ze supermarketu. Češi ji kupují pořád dokola a neví, čím je postříkaná
Výsledky loňské kontroly čajů přehledně shrnuje následující tabulka:
Druh čaje Hledané látky Vzorky s nálezem Nad limitem Převážně zelené a černé čaje zbytky pesticidů 12 ze 16 3 vzorky (dva zelené a jeden černý, všechny z Vietnamu) Bylinné čaje zbytky pesticidů 7 z 10 (70 %) žádný, rezidua zůstala pod limitem Bylinné čaje pyrrolizidinové alkaloidy 14 ze 16 1 vzorek Jak v regálu sáhnout po lepším čaji
Pár vteřin u regálu pomůže víc, než by se zdálo:
Otočte obal. Pokud ovoce z obrázku stojí až na konci seznamu složek, je ho v čaji jen trocha. Hledejte slova „s příchutí“. Napovídají, že chuť obstarává hlavně aroma. Podívejte se do sáčku. Tmavě červené plátky ve směsi prozradí ibišek na první pohled. Zvažte bio. V ekologickém zemědělství jsou syntetické postřiky zakázané a v testu časopisu Öko-Test získaly nejlepší hodnocení dva sypané bio čaje. Před alkaloidy z plevele ale bio logo samo neochrání, i stažený dětský čaj nesl označení bio. Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší podzimní punčochy. Češky si je pořád kupují a neví, že jim opticky přidají několik kg na nohách
Zdroje: https://www.szpi.gov.cz/clanek/postupy-a-stanoviska-szpi-oznacovani-graficke-a-slovni-vyjadreni-ochuceni-pri-oznacovani-potravin.aspx, https://www.oekotest.de/essen-trinken/schwarzer-tee-labor-findet-in-eu-verbotene-pestizide-im-tee_14164_1.html, https://utopia.de/ratgeber/schwarzer-tee-oeko-test-pestizide-aldi-biotee-testsieger_592003/, https://www.e15.cz/domaci/pozor-na-oblibeny-detsky-caj-inspekce-v-nem-nasla-az-sestkrat-vice-nebezpecne-latky-1435187, https://www.cajovebedynky.cz/ovocny-caj-bez-ibisku-s-ibiskem-co-zpusobuje-kyselost-ovocnych-caju/, https://www.ferpotravina.cz/clanky/test-ovocne-caje, https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-06/cp150064cs.pdf, https://mze.gov.cz/public/portal/-q340865—l3FvneTs/sdeleni-komise-o-uplatnovani-zasady, https://www.szpi.gov.cz/soubor/zprava-monitoring-cl-2025-szpi.aspx