Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Superdávka se přepočítává podle nových pravidel. Rozhoduje i věk dítěte a místo bydliště

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nájem zůstal stejný, výplata také, ale sociální podpora může po přepočtu vypadat jinak. Od 1. října 2026 se u superdávky změnilo několik pravidel najednou. Části domácností mohou pomoci, jiných se dotknou méně příznivě. Záleží na tom, kdo spolu bydlí, kde se byt nachází i jaké příjmy žadatel doloží.
Superdávka se od října změnila. Některé domácnosti mohou dostat více, jiné méně

Superdávka se od října změnila. Některé domácnosti mohou dostat více, jiné méně

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 08:55

Reklama
Další články z Kapitalio
Máte doma staré talíře s růží? Než je prodáte, podívejte se na jejich spodní stranu
Máte doma staré talíře s růží? Než je prodáte, podívejte se na jejich spodní stranu
Dřevěný chodník vede přes rašeliniště k temnému jezírku. Tohle místo v Jeseníkách vypadá jako z pohádky
Dřevěný chodník vede přes rašeliniště k temnému jezírku. Tohle místo v Jeseníkách vypadá jako z pohádky

Mezi loukami a lesy nedaleko Jeseníku leží krajina, ve které téměř všechno určuje voda. Podmáčenou půdu...

Dřevěný chodník vede přes rašeliniště k temnému jezírku. Tohle místo v Jeseníkách vypadá jako z pohádky
Dřevěný chodník vede přes rašeliniště k temnému jezírku. Tohle místo v Jeseníkách vypadá jako z pohádky

Mezi loukami a lesy nedaleko Jeseníku leží krajina, ve které téměř všechno určuje voda. Podmáčenou půdu...

Důchody od ledna 2027 porostou. Někteří si polepší o 540 Kč, slíbené 2 000 Kč jsou zatím nejisté
Důchody od ledna 2027 porostou. Někteří si polepší o 540 Kč, slíbené 2 000 Kč jsou zatím nejisté

Průměrná starobní penze má od ledna 2027 vzrůst o 304 korun měsíčně. U nejnižšího důchodu bude přidání...

Koupání ve 38 °C pod širým nebem i na podzim. Budapešť ukrývá jedny z nejkrásnějších lázní Evropy
Koupání ve 38 °C pod širým nebem i na podzim. Budapešť ukrývá jedny z nejkrásnějších lázní Evropy

Zatímco venku klesají teploty, v Budapešti si můžete dopřát koupání pod širým nebem ve vodě teplé až 38 °C....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

Web nabízí pestrý obsah z různých oblastí běžného života – od cestování a gastroprůvodců přes recenze a nakupování až po bydlení, recepty, finance a zajímavosti. Čtenáři zde najdou praktické tipy, doporučení i inspiraci, která pomáhá lépe se orientovat v každodenních rozhodnutích.Obsah je...

Všechny články tohoto autora →
Kapitalio
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.