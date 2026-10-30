Superdávka se přepočítává podle nových pravidel. Rozhoduje i věk dítěte a místo bydliště

Nájem zůstal stejný, výplata také, ale sociální podpora může po přepočtu vypadat jinak. Od 1. října 2026 se u superdávky změnilo několik pravidel najednou. Části domácností mohou pomoci, jiných se dotknou méně příznivě. Záleží na tom, kdo spolu bydlí, kde se byt nachází i jaké příjmy žadatel doloží.
Superdávka, úředně dávka státní sociální pomoci, funguje od října 2025. Letošní říjen tedy přinesl úpravu již zavedeného systému. Ten spojil čtyři dřívější dávky: příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
Vyšší ochrana se týká i samoživitelů se staršími dětmi
Významná změna se týká osamělých rodičů. Dosud se mezi zranitelné osoby z důvodu péče řadil samoživitel s dítětem mladším sedmi let. Od října se hranice posunula na
dítě mladší patnácti let. Nově tak může zvýhodnění využít například matka, která sama pečuje o desetiletou dceru. Zvýhodnění pro samoživitele se nově vztahuje i na rodiče pečující o děti od sedmi do čtrnácti let. Některým rodinám může přinést vyšší podporu na bydlení. Foto: Magnific
Zařazení mezi zranitelné osoby ovlivňuje podmínky podpory, mimo jiné
požadavek pracovní aktivity. Pokud domácnost tvoří například samoživitel a jeho desetileté dítě, patří mezi zranitelné osoby oba. Úřad pak při výpočtu podpory na bydlení použije vyšší limit uznatelných nákladů, což může výslednou dávku zvýšit. Nezaopatřené děti do této skupiny patří.
Rozhoduje ovšem skutečné složení domácnosti. Zákon za osamělého rodiče nepovažuje člověka, který má manžela, partnera nebo žije s druhem. Samotný údaj, že je rodič rozvedený, tedy k posouzení nestačí.
Změna se dotkla i stropu nájemného
Další změna může být na rodinném rozpočtu znát i bez stěhování. Normativní nájemné se dříve určovalo
podle tří skupin obcí. Praha a Brno měly společnou tabulku, další dvě skupiny se rozlišovaly podle počtu obyvatel. Od října se ale částky odvíjejí od jednotlivých okresů.
Normativ je strop nájemného uznávaného při výpočtu. Pokud domácnost platí více, samotná vyšší platba neznamená, že úřad započítá celý výdaj. Do tohoto limitu se započítávají také příslušné služby spojené s užíváním bytu. Energie se řeší podle dalších pravidel.
Životní minimum se nezvýšilo každému
Do výpočtu vstupují také
nové částky životního minima. U člověka posuzovaného samostatně minimum vzrostlo o 640 korun, u první dospělé osoby ve vícečlenné domácnosti o 530 korun. Pro druhého a dalšího dospělého se naopak snížilo o 290 korun. Dětské částky zůstaly stejné.
Posuzovaná osoba Do 30. září 2026 Od 1. října 2026 Jednotlivec 4 860 Kč 5 500 Kč První dospělá osoba ve vícečlenné domácnosti 4 470 Kč 5 000 Kč Druhá a další dospělá osoba, která není nezaopatřeným dítětem 4 040 Kč 3 750 Kč Nezaopatřené dítě do 6 let 2 480 Kč 2 480 Kč Nezaopatřené dítě od 6 do 15 let 3 050 Kč 3 050 Kč Nezaopatřené dítě od 15 do 26 let 3 490 Kč 3 490 Kč Částky životního minima před říjnovou změnou a po ní. Jde o hodnoty používané při posuzování podpory, nikoliv o peníze, které stát automaticky posílá na účet.
Co to znamená v praxi? U dvou dospělých, kteří nejsou nezaopatřenými dětmi, se životní minimum domácnosti zvýšilo z 8 510 na 8 750 korun. U tří takových společně posuzovaných dospělých naopak kleslo z 12 550 na 12 500 korun.
Stávající příjemci kvůli říjnovým změnám nemusí podávat novou žádost. Při přehodnocení nároku ale musí doložit požadované údaje o příjmech a nákladech na bydlení. Foto: Magnific
Zvýšení životního minima o 640 korun tedy neznamená zvýšení superdávky o 640 korun. Minimum slouží jako
podklad pro posouzení nároku. Skutečná podpora závisí i na ostatních údajích domácnosti. Nová žádost není potřeba, podklady ale ano
Stávající příjemci kvůli říjnovým úpravám nemusí žádat znovu. Při pravidelném přehodnocení však
musí dodat požadované údaje. U domácností převedených z původních dávek připadá říjnové dokládání na příjmy a uhrazené náklady na bydlení za červenec, srpen a září 2026.
Ředitel Odboru nepojistných sociálních dávek Úřadu práce ČR Marek Maleňák v tiskové zprávě úřadu
vysvětlil:
„Do přepočtu se již promítnou všechny tři uvedené změny včetně zvýšení životního minima.“
Podklady lze odevzdat přes
klientskou zónu Jenda. Kdo online vyřízení nevyužívá, může se obrátit na pobočku Úřadu práce. Před dokládáním pomůže projít si, jaké dokumenty si k superdávce připravit, a především konkrétní požadavky úřadu. Při nižší částce se vyplatí zaměřit se na jednotlivé údaje
Říjnový přepočet kombinuje nová pravidla s aktuálně doloženými příjmy a výdaji. Nižší podpora proto může souviset například s nižším normativem, ale také
s vyšším průměrným příjmem za posuzované období. Vyšší naopak může zohlednit příznivější postavení samoživitele nebo změnu životního minima. Výše superdávky závisí na příjmech domácnosti, jejím složení i uznatelných nákladech na bydlení. Říjnové změny proto každému stejnou částku navíc nepřinesou. Foto: Magnific
Z pohledu domácího rozpočtu má největší smysl zkontrolovat počet posuzovaných osob, jejich příjmy, uznané výdaje na bydlení a případné
zařazení mezi zranitelné osoby. Teprve jejich porovnání s předchozím výpočtem pomůže vysvětlit, proč se částka změnila.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, up.gov.cz, portal.gov.cz, zakonyprolidi.cz, mpsv.gov.cz