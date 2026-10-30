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Tipy na víkend: Halloweenská přespávačka v Jihlavě, výlov rybníka, procházka hřbitovem

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Je před námi pátý říjnový a zároveň i první listopadový víkend, který opět přinese řadu zajímavých, nejen kulturních akcí. Jako každý pátek, i dnes Jihlavská Drbny vybírá čtyři akce, které se budou konat na Jihlavsku.
Tipy na víkend: Halloweenská přespávačka v Jihlavě, výlov rybníka, procházka hřbitovem

Tipy na víkend: Halloweenská přespávačka v Jihlavě, výlov rybníka, procházka hřbitovem

Zdroj: Lenka Dvořáková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 08:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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