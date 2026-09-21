Pondělí 8:17. Víš, co máš udělat. Jen se tvůj mozek odmítá nastartovat

Pondělní ráno má jednu otravnou vlastnost: najednou se od tebe očekává výkon, zatímco část mozku stále stojí někde mezi víkendovou snídaní a první pracovní kávou. A potom přichází ten zvláštní moment, kdy víš přesně, co máš udělat, a přesto to neděláš.
Tohle automaticky neznamená, že jsi líná. Výzkum prokrastinace ukazuje, že odkládání úkolů často není jen problém špatného time managementu. Psycholožka Fuschia Sirois v materiálech American Psychological Association popisuje význam emocí: nepříjemný, nudný, nejistý nebo stresující úkol může vyvolávat nepohodu a odložení na chvíli přinese úlevu. Jenže úkol nikam nezmizel. Pouze mezitím trochu povyrostl.
Čím větší věc v hlavě je, tím obtížněji se hledá první pohyb
„Musím udělat prezentaci.“ To není jeden úkol. Je to otevřít dokument, najít čísla, rozhodnout strukturu, vytvořit první slide, napsat titulek, vybrat grafy, zkontrolovat data a asi sedm dalších rozhodnutí, která tvoje hlava ve zkratce označila slovem prezentace. A potom se divíš, proč se ti nechce začít.
Někdy překvapivě pomůže zmenšit první krok až na hranici směšnosti. Ne „udělám prezentaci“. Ale „otevřu starou prezentaci a založím nový soubor“. Ne „vyřeším maily“. Ale „otevřu inbox a odpovím na první zprávu, která zabere méně než dvě minuty“. Jakmile je pohyb zahájený, další krok už nemusí působit stejně těžce.
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Nedělej z pondělního rána soud nad svou pracovní morálkou
Tohle umíme skvěle. Je 8:43, nic pořádného ještě nevzniklo a v hlavě už probíhá hodnocení zaměstnance roku. „Dnes mi to vůbec nejde.“ „Jsem úplně mimo.“„Celý den bude k ničemu.“
Přitom jsi vzhůru možná dvě hodiny. Jedno pomalejší ráno není prognóza. A pocit nechuti k úkolu není důkaz, že ho nezvládneš. Někdy je to prostě nepříjemný začátek. Velká část práce ostatně není tvořena magickými okamžiky inspirace, ale chvílemi, kdy otevřeš soubor, ačkoli se ti nechce.
Zkus si vytvořit přistávací dráhu místo ranního sprintu
Pokud můžeš, nedávej si na první pracovní půlhodinu pět různých typů práce. Otevři kalendář. Urči jednu věc, která skutečně potřebuje tvůj mozek. Udělej první konkrétní krok a teprve potom otevři všech sedm komunikačních kanálů.
Rutina nemusí být Instagramové „5 AM morning“. Nemusíš meditovat, běhat, psát gratitude journal a popíîet vodu s citronem při východu slunce. Může být směšnɽ prostá. Položit telefon displejem dolů. Otevřít dokument. Udělat první věc.
Pondělí nemusí začít velkolepě. Stačí, když začne.
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Zdroje: American Psychological Association – Why we procrastinate and what to do about it, with Fuschia Sirois, PhD [1], American Psychological Association – 6 mental health tips psychologists use [2].