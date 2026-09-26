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Vodafone tiše zvedl ceny tarifů i internetu. Sleva vás neochrání, u pevného připojení jde o stovku měsíčněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Změna se u většiny zákazníků poprvé objeví až v říjnovém vyúčtování. Oznámení přitom nepřišlo ani SMS, ani samostatným e-mailem, ale řádkem ve srpnové faktuře. Kdo má u Vodafonu mobil i pevný internet, platí víc u obou položek.
Vodafone tiše zvedl ceny tarifů i internetu. Sleva vás neochrání, u pevného připojení jde o stovku měsíčně
Zdroj: Foto: Carlos Latuff - licence Public domain
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Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.Všechny články tohoto autora →
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