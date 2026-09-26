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Briatore si s Colapintem nebral servítky: Ital hrozí kroky

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Flavio Briatore se při tiskové konferenci vyjádřil k bezhlavému taranu ze strany Franca Colapinta, který po restartování velké ceny Ázerbájdžánu připravil Alpine o všechny těžce vydřené body.
Briatore si s Colapintem nebral servítky: Ital hrozí kroky

Briatore si s Colapintem nebral servítky: Ital hrozí kroky

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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