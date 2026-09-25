Kdy ses naposledy zeptala, co vlastně chceš – ne co bys měla chtít?

Existuje jeden zvláštní moment dospělosti, kdy se sny začnou nápadně podobat úkolům. Mít vlastní bydlení. Vydělávat víc. Zlepšit si angličtinu. Cvičit. Někam se posunout. Něco vybudovat. Všechno rozumné. Jenže když se tě někdo zeptá, co bys chtěla prostě proto, že by ti to udělalo radost, najednou se odpověď hledá hůř.
World Dream Day, který připadá na 25. září, letos pracuje s tématem Dream the New. Nemusíme z toho dělat motivační plakát s horou při západu slunce. Můžeme to vzít mnohem obyčejněji: kdy ses naposledy dovolila chtít něco, co nemusí dávat ekonomický, kariérní ani společenský smysl?
Možná jsi své přání jen příliš dlouho vysvětlovala
„Chtěla bych chodit na keramiku.“ A okamžitě přijde druhá věta. „Ale vlastně nevím, co bych potom s těmi věcmi dělala.“ To je krásná ukázka toho, jak rychle umíme vlastní touhu poslat před interní komisi.
Chceš se naučit italsky. Proč? Budeš to potřebovat v práci? Ne. Chceš mít psa. Máš na to logistiku? Možná.Chceš jednou na měsíc sama odjet někam k moři. A k čemu přesně to bude dobré? K ničemu. Budeš tam. To je celý obchodní plán.
Dospělost nám umí nenápadně přepsat sloveso „chci“ na „měla bych“
Měla bych víc vydělávat. Měla bych se víc hýbat. Měla bych mít lepší vztah. Měla bych něco dělat s vlasy. Měla bych si najít koníček. A možná právě proto zní jednoduchá otázka „co chceš?“ skoro luxusně.
Ne co chceš zlepšit. Ne co chceš dokázat. Co chceš zažít, mít, naučit se nebo dělat, i když za to nedostaneš medaili ani lepší řádek v CV.
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Některé sny nemusí vyrůst
Taky jsme si zvykly, že pokud něco chceš, měla bys to proměnit v projekt.
Máš ráda pečení? Otevři si profil.Maluješ? Začni prodávat. Běháš? Přihlas se na maraton. Píšeš? Kde je kniha?
Co když něco může zůstat malé? Můžeš malovat průměrné obrazy, které nikomu neukážeš. Můžeš se učit tančit a nikdy nevystoupit. Můžeš pěstovat rajčata jen proto, že tě baví chodit ráno na balkon kontrolovat, jestli už jedno zčervenalo. Ne všechno, co tě těší, potřebuje monetizaci a strategii růstu.
A některá přání jsme možná přestaly vyslovovat, protože vypadají neprakticky
Chtěla bys pracovat jen čtyři dny týdně. Žít půl roku jinde. Něco úplně změnit. Nebo naopak přestat pořád něco měnit.
Nemusíš to zítra uskutečnit. Touha není smlouva. Nemusíš dát výpověď jen proto, že sis přiznala, že bys raději dělala něco jiného. První krok někdy není „udělej plán“. Je jen: přestaň sama před sebou dělat, že to nechceš.
World Dream Day vznikl jako iniciativa zaměřená na pojmenování snů a jejich převádění do vědomější podoby. Možná si tedy dnes nemusíš zakládat vision board. Stačí si večer položit jednu trochu nepříjemnou otázku.
Kdybych na chvíli odložila všechny věci, které se ode mě čekají… co bych vlastně chtěla já?
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Zdroje: World Dream Day – Celebrate World Dream Day 2026 [1], World Dream Day – About World Dream Day [2].