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Kdy ses naposledy zeptala, co vlastně chceš – ne co bys měla chtít?

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Chceš lepší práci, protože ji opravdu chceš, nebo protože už bys „měla být dál“? Chceš větší byt, dítě, cestovat, podnikat, zhubnout, vdát se – nebo jen velmi dobře znáš seznam věcí, které se v určitém věku očekávají? Dnes je World Dream Day. A možná bychom na chvíli nemusely snít ve formátu životopisu.
Kdy ses naposledy zeptala, co vlastně chceš – ne co bys měla chtít?

Kdy ses naposledy zeptala, co vlastně chceš – ne co bys měla chtít?

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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