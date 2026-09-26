Jeden hedvábný šátek, 5 stylingů. A ani jednou kolem krku jako letuška

Šátek má letos opravdu dobrou sezonu. Vogue ho označuje za jeden z doplňků, které výrazně formují podzim 2026, a přehlídky ho používají jako top, pásek, přehoz přes ramena, detail na boku nebo výraznou vrstvu. Celine, The Row, Valentino a další značky ho vytáhly z role malého závěrečného detailu a nechaly ho pracovat mnohem víc.
Takže pokud doma jeden máš, experiment může začít.
1. Na velkou kabelku — ale udělej z něj opravdu součást outfitu
Tohle je nejsnazší cesta. Velká hnědá kožená tote, na rukojeti malý oranžový nebo kobaltový hedvábný šátek. Jen ho neuvazuj do dokonale symetrické mašle. Nech jeden konec delší, druhý kratší, klidně ho kolem rukojeti několikrát omotej. Najednou vypadá stará taška trochu jinak a ty nemusíš kupovat další.
2. Místo pásku
Šátek protáhni poutky u džínů nebo širokých kalhot a zavaž ho lehce na bok. Vogue letos věnoval šátku jako pásku celý stylingový návod a přesně tahle poloha je jedním z nejjednodušších způsobů, jak dostat do neutrálního outfitu barvu bez dalšího kusu oblečení. Bílé džíny, černé tílko, hnědé sako. A kolem pasu oranžovo-vínový šátek. Hotovo.
3. Přes rameno místo náhrdelníku
Velký čtvercový šátek nech volně spadnout přes jedno rameno a jeden konec zastrč pod pásek nebo do pasu kalhot. Tohle už působí mnohem víc jako styling než doplněk. A právě přehození přes ramena bylo během letošní fashion-season street style vidět opakovaně. Nejlépe funguje na velmi jednoduchém outfitu. Bílá košile. Černé kalhoty. Šátek. Konec porady.
4. Do vlasů, ale ne jako pin-up čelenku
Místo klasické mašle ho zkus uvázat přes ulízaný nízký cop. Nebo kolem messy bun, přičemž cípy nech volně viset. Menší bandana může fungovat i přes vlasy jako malá pokrývka hlavy — právě tento způsob byl letos silně vidět ve street stylu. K jednoduchému trenchi, oversized brýlím a velké kabelce je to velmi dobrý způsob, jak být trochu „lady“ a přitom vůbec ne hodná.
5. Na bok sukně nebo kalhot jako úplně zbytečný kus látky
A to myslím jako kompliment. Přivaž ho na poutko u kalhot, nech cípy padat podél stehna nebo ho zastrč do širokého koženého pásku. The Row pro fall 2026 pracoval právě s šátkem fixovaným v oblasti boků a další pre-fall styling ho používá skoro jako textilní vrstvu přes kalhoty. Má praktickou funkci? Téměř žádnou. Vypadá dobře? Ano. To nám občas stačí.
Šátek je vlastně ideální trend pro chvíli, kdy se ti nechce kupovat další věc. Možná už ji totiž máš. Jen posledních sedm let velmi disciplinovaně čeká v šuplíku.
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Zdroje: Vogue – How to Style the Silk Scarf, Inspired by the Fall 2026 Runways [1], Vogue – How Fashion Made the Fusty Silk Scarf Cool Again [2], Vogue – Scarves! Brooches! Charms! 10 Fall 2026 Accessory Trends That Stole the Show [3], Vogue – How to Tie a Scarf Like a Belt [4], img ai generated