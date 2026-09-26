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Jeden hedvábný šátek, 5 stylingů. A ani jednou kolem krku jako letuška

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Máš ho možná v zásuvce mezi pásky a věcmi, o kterých si už nepamatuješ, proč sis je koupila. Letos ho vytáhni. Hedvábný šátek je jedním z nejvýraznějších doplňků podzimu 2026 — jen ho nemusíš poslušně uvázat pod bradou a okamžitě nabídnout všem na palubě kávu.
Jeden hedvábný šátek, 5 stylingů. A ani jednou kolem krku jako letuška

Jeden hedvábný šátek, 5 stylingů. A ani jednou kolem krku jako letuška

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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