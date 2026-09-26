Microsoft po 20 letech mění název pro Xbox. Sami fanoušci rozhodli v anketě a firma je okamžitě poslechla

Příběh má ale víc vrstev, než se na první pohled zdá. Fanoušci skutečně ovlivnili viditelnou změnu na sociální síti, jenže širší návrat ke staré stylizaci XBOX Microsoft rozjel už týdny předtím. Celá gamingová divize, dříve známá jako Microsoft Gaming, se od 23. dubna 2026 oficiálně jmenuje XBOX. Květnová anketa tak nebyla startovním výstřelem, ale spíš veřejným razítkem na směr, kterým se firma už vydala. A přesto je na celém gestu něco neobvyklého: velká korporace se zeptala komunity na konkrétní věc a do 48 hodin podle výsledku jednala.
Dvacet let jiného pravopisu
Původní konzole, kterou Microsoft uvedl v listopadu 2001, nesla na krabici i v marketingu výrazný, agresivní nápis XBOX. Velká písmena patřila k éře, kdy se firma teprve drala do herního průmyslu a potřebovala křičet. Pak přišel rok 2005, Xbox 360 a s ním ustálený zápis s malými písmeny, „Xbox“. Tahle podoba vydržela přes Xbox One až po Xbox Series X|S. Dvě dekády tichého, uhlazeného brandu.
Teď se kruh uzavírá. V dubnovém interním memorandu nazvaném „We Are XBOX“ Microsoft sám rámuje návrat ke kapitálkám jako cestu „tam, kde jsme začali“. Asha Sharma, která divizi převzala v únoru 2026, už v oficiálních materiálech nefiguruje jako CEO Microsoft Gaming, ale jako CEO XBOX.
Anketa, která pohnula účtem
13. května 2026 Sharma zveřejnila na X jednoduchý poll: „Xbox, nebo XBOX?“ Hlasovat mohl kdokoliv s účtem na platformě, nešlo o reprezentativní průzkum ani panel zákazníků. Prostě veřejná anketa, ve které mohl každý uživatel hlasovat jednou. Přesto se zapojilo přes 19 tisíc lidí a 64,8 % z nich zvolilo variantu velkými písmeny.
O dva dny později, 15. května, už oficiální účet značky na X nesl název XBOX. A 18. května Microsoft na XBOX Wire publikoval text o nové iniciativě Player Voice, kanálu pro nepřetržitou zpětnou vazbu od hráčů, celý psaný v nové stylizaci.
Chronologie je důležitá:
- 23. dubna 2026 – Microsoft Gaming se oficiálně přejmenovává na XBOX.
- 13. května 2026 – Asha Sharma spouští anketu na X.
- 15. května 2026 – Oficiální účet na X přejmenován na XBOX.
- 18. května 2026 – XBOX Player Voice běží v plné komunikaci velkými písmeny.
Fanoušci tedy nerozhodli o celém rebrandingu. Ovlivnili jeden z jeho nejviditelnějších kroků, tedy název na sociální síti, kde si ho všimnou miliony lidí najednou.
Proč se Microsoft ptá komunity
Anketa na X není nástroj strategického rozhodování. Je to především forma zapojení komunity. Zároveň ale zapadá do širší filozofie, kterou Sharma prosazuje od svého nástupu: být blíž hráčům, učit se rychleji a reagovat viditelně. Spuštění XBOX Player Voice, permanentního kanálu pro zpětnou vazbu, je dalším dílem téhle skládačky. Interní materiály opakují mantru „komunita je srdcem XBOXu“.
Podle nás je to chytrý tah. Microsoft si nemůže dovolit vypadat jako vzdálená korporace v době, kdy Sony i Nintendo budují loajalitu skrze exkluzivní tituly a silné komunity. Anketa nic nestála, ale vytvořila moment, o kterém se mluví.
Co se mění pro české hráče
V českém prostředí je přechod zatím nerovnoměrný. Oficiální stránky xbox.com/cs-CZ pro konzole i Game Pass už pracují se zápisem XBOX. Jenže český Microsoft Store na řadě míst stále drží starší „Xbox“, a to v navigaci, filtrech i názvech produktů. Přechod zkrátka běží, ale není dokončený.
Pro předplatitele Game Passu nebo majitele konzolí Series X|S se prakticky nemění nic. Žádné nové podmínky, žádná změna knihovny, žádný dopad na předplatné. Jde čistě o brandingový zásah, tedy o to, jak značka vypadá a jak o sobě mluví.
Caps lock Xbox nezachrání
Velká písmena sama o sobě neporazí PlayStation ani Switch. To ví i Microsoft; ve stejných dokumentech, kde mluví o návratu ke kořenům, zmiňuje Project Helix (novou generaci hardwaru s vývojářskými kity od roku 2027), důraz na exkluzivity a přestavbu celé platformy napříč konzolí, PC, mobilem i streamingem. XBOX má být víc než krabice pod televizí.
Přesto má tahle zdánlivě kosmetická změna svou váhu. Značka, která dvacet let tiše splývala s korporátním designem Microsoftu, najednou zase křičí. A tentokrát se před tím křikem zeptala, jestli to fanoušci chtějí slyšet.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík