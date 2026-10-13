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Části uživatelů Windows 11 končí podpora. Zkontrolujte si, jakou máte verzi

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Windows 11 24H2 dosáhne 13. října konce podpory pro edice Home a Pro. Počítač nepřestane fungovat, Microsoft mu ale už nebude pravidelně posílat bezpečnostní opravy. Kontrola verze zabere několik sekund.
Části uživatelů Windows 11 končí podpora. Zkontrolujte si, jakou máte verzi

Části uživatelů Windows 11 končí podpora. Zkontrolujte si, jakou máte verzi

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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