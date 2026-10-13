Části uživatelů Windows 11 končí podpora. Zkontrolujte si, jakou máte verzi

Foto: Magnific
Majitelé některých počítačů s Windows 11 by měli ještě před další kávou zkontrolovat jednu položku v nastavení. Microsoft 13. října 2026 ukončuje podporu Windows 11 ve verzi 24H2 pro běžné edice Home a Pro. Neznamená to, že se počítač přes noc vypne. Mnohem důležitější je něco jiného. Systém přestane dostávat pravidelné bezpečnostní aktualizace.
Microsoft uvádí, že po ukončení podpory už pro tyto instalace nebude poskytovat měsíční bezpečnostní a volitelné aktualizace, opravy známých problémů ani běžnou technickou podporu. Každá nově objevená chyba tak může být pro uživatele 24H2 podstatně větším problémem.
Firemní uživatelé přitom nejsou ve stejné situaci. Windows 11 24H2 Enterprise a Education mají podporu ještě do října 2027.
Zkontrolovat verzi Windows zabere pár sekund
Nejrychlejší kontrola nevede ani přes složité nabídky nastavení. Stačí stisknout kombinaci Windows + R, napsat winver a potvrdit Enterem. Otevře se malé okno, ve kterém Windows ukáže aktuálně používanou verzi systému.
Pokud vidíte 25H2 nebo 26H2, konec podpory 24H2 se vás netýká. Jestliže je v okně uvedeno 24H2, je čas otevřít Nastavení > Windows Update a vyhledat dostupné aktualizace.
Microsoft už delší dobu přesouvá běžné domácí počítače z 24H2 na novější vydání automaticky. Aktuálně navíc nabízí Windows 11 26H2, tedy Windows 11 2026 Update. Ten byl uvolněn 29. září a distribuce probíhá postupně.
U kompatibilních počítačů s 24H2 nebo 25H2 jej Microsoft nabízí zejména uživatelům, kteří mají ve Windows Update zapnutou možnost získávat nejnovější aktualizace hned, jakmile jsou dostupné.
Když se aktualizace neukáže, nemusí být chyba u vás
Není dobrý nápad novější Windows za každou cenu vynucovat. Microsoft používá takzvané safeguard holds, tedy bezpečnostní blokace aktualizací. Pokud firma zjistí problém s konkrétním ovladačem, programem nebo hardwarem, může nové vydání Windows pro dotčené počítače dočasně skrýt.
Taková blokace není porucha Windows Update. Naopak má zabránit tomu, aby aktualizace způsobila známé problémy.
Ani současná 26H2 není bez chybičky. Microsoft například evidoval potíže některých USB Audio Class 1.0 zařízení, která po aktualizaci nemusela správně spustit zvuk. Popsány byly také problémy v některých virtuálních prostředích. Běžného domácího počítače se tyto chyby automaticky týkat nemusí, vysvětlují ale, proč Microsoft nové vydání neposílá všem ve stejný den.
Pro uživatele 24H2 je však rozhodující něco jiného. Od 13. října už čekání na této verzi přestává být rozumnou volbou. Počítač bude fungovat stejně jako předtím, aplikace nezmizí a Windows se nezamkne. Jenže systém bez dalších bezpečnostních záplat začne postupně stárnout v době, kdy nové chyby rozhodně vznikat nepřestanou.
Zvláštní situace čeká zařízení s Windows 11 SE. Microsoft potvrzuje, že právě 24H2 je poslední podporovanou verzí tohoto školního systému. Novější funkční vydání Windows 11 SE už nepřijde.
Zdroj: Netbookcheck.net
#sezanmOverlay-395319 * { background-image: unset !important; }