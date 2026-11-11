Windows ukrývá nástroje na úklid, které většina lidí nikdy nepoužila. Počítač pak vypadá a funguje jako nový

Průzkumy opakovaně ukazují, že lidé digitální úklid odkládají a často nevědí, kde s ním začít. Podle studie společnosti Compass Datacenters z roku 2024 většina respondentů pravidelnou digitální očistu vůbec neřeší. Windows přitom nabízejí několik nástrojů, které s údržbou počítače pomohou. Jsou přímo součástí systému, jenže často schované v nastavení, kam se běžný uživatel sám od sebe nepodívá. Konkrétně jde o Vyčištění disku, Inteligentní úložiště, správu aplikací po spuštění a možnosti přizpůsobení nabídky Start a hlavního panelu. Všechny tyto funkce jsou dostupné bez stahování dalších programů a bez dodatečných poplatků. Přesto je řada uživatelů nikdy nevyzkoušela. Nemají totiž žádné výrazné tlačítko „první pomoci“, ale fungují spíše jako nenápadné nástroje údržby ukryté v systémovém menu. Jejich využití se projeví ve dvou oblastech: počítač může fungovat svižněji díky většímu množství volného místa na disku a menšímu počtu zbytečných procesů při startu. Zároveň může působit přehledněji díky uklizené nabídce Start a hlavnímu panelu. Dohromady tak získáte pocit, jako byste si systém právě nově nastavili.
Úklid výkonu: kde se bere ten pocit pomalosti
Microsoft mezi běžné příčiny zpomalování počítače řadí zaplněný systémový disk, příliš mnoho aplikací spouštěných společně se systémem a zastaralý software. Než se rozhodnete Windows přeinstalovat, vyplatí se vyzkoušet vestavěné nástroje, které mohou některé z těchto problémů vyřešit.
Vyčištění disku (cleanmgr) je nejstarší z celé čtveřice. Spustíte ho tak, že do vyhledávacího pole Windows zadáte „Vyčištění disku“. Nástroj prohledá vybranou jednotku a nabídne vám ke smazání například dočasné soubory, obsah koše nebo systémové soubory, které už nejsou potřeba. Kolik místa tím získáte, závisí na tom, jak dlouho jste počítač nečistili a jaké operace na něm v minulosti proběhly. U průběžně udržovaného zařízení může jít o stovky megabajtů, po delší době nebo velké aktualizaci Windows klidně o několik gigabajtů.
Dejte si ale pozor na to, co odstraňujete. Smazání obsahu koše je nevratné a odstranění položky „Předchozí instalace Windows“ vám může znemožnit návrat k předchozí verzi systému.
Inteligentní úložiště je automatickou alternativou, která se o úklid stará průběžně. Najdete ho přes Start → Nastavení → Systém → Úložiště → Inteligentní úložiště. Po aktivaci může automaticky odstraňovat nepotřebné dočasné soubory a pomáhat udržovat dostatek volného místa na disku. Sami si přitom nastavíte, jak často se má údržba provádět – například při nedostatku místa, denně, týdně nebo měsíčně.
Pozor ale na jeho možnosti. Inteligentní úložiště pracuje především se systémovou jednotkou a některé složky, například Stažené soubory, čistí pouze tehdy, pokud mu to výslovně povolíte. Nastavení se navíc vztahuje na konkrétní uživatelský účet. Pokud tedy počítač sdílí více členů rodiny, měl by si každý zkontrolovat vlastní nastavení.
Aplikace po spuštění představují třetí důležitou oblast. Najdete je v nabídce Start → Nastavení → Aplikace → Spuštění, případně na stejnojmenné kartě ve Správci úloh. Microsoft upozorňuje, že programy spouštěné společně s Windows mohou prodlužovat start systému a zatěžovat počítač i po přihlášení.
Správce úloh navíc u jednotlivých aplikací zobrazuje jejich vliv na spuštění systému. Díky tomu snadno zjistíte, které programy start nejvíce zpomalují. Vypnutí nepotřebných položek, například komunikátorů, herních launcherů nebo některých cloudových aplikací, se projeví při dalším spuštění počítače. Pokud některý program v seznamu nenajdete, může být nastavený prostřednictvím složek shell:startup nebo shell:common startup.
Úklid vzhledu: proč počítač „vypadá starý“
Druhá část slibu, že bude počítač působit „jako nový“, se týká jeho vzhledu. Přeplněné rozhraní plné ikon, doporučení a připnutých aplikací může působit chaoticky, i když samotný hardware funguje bez problémů.
Nabídku Start můžete uklidit během několika okamžiků. Klikněte pravým tlačítkem na aplikaci, kterou už nepotřebujete mít připnutou, a vyberte možnost „Odepnout ze Startu“. Zbývající ikony si můžete uspořádat do složek, a to přetažením jedné aplikace na druhou.
Ve Windows 11 navíc v nabídce Nastavení → Přizpůsobení → Start můžete upravit rozložení nabídky a zvolit, zda má více prostoru věnovat připnutým aplikacím, nebo doporučenému obsahu. Vypnutím některých doporučení a zobrazení nedávno přidaných či nejpoužívanějších aplikací ji můžete ještě více zpřehlednit.
Hlavní panel si zaslouží stejnou péči. Kliknutím pravým tlačítkem na něj otevřete nastavení, ve kterém můžete například:
- Skrýt tlačítka Widgetů, Chatu nebo Hledání, pokud je nepoužíváte.
- Zvolit, které ikony se zobrazují v oznamovací oblasti (systémovém panelu vedle hodin).
- Zapnout automatické skrývání hlavního panelu, čímž získáte více prostoru na obrazovce.
Výsledkem je přehlednější pracovní plocha bez zbytečných ikon a upozornění. Zůstanou na ní jen prvky, které skutečně používáte.
Co vestavěné nástroje nevyřeší
Je fér říct také to, kde možnosti systémového úklidu končí. Pokud počítač zpomaluje přehřívání, vadný disk, malware nebo jednoduše příliš starý hardware, žádné cleanmgr ani Inteligentní úložiště problém nevyřeší. Microsoft tyto postupy doporučuje jako první kroky při řešení potíží s výkonem, nikoli jako náhradu opravy hardwaru nebo odborného servisu.
Oproti externím nástrojům, jako je CCleaner, mají vestavěné funkce Windows užší záběr. CCleaner nabízí například správu některých dat prohlížečů, cookies nebo analýzu využití disku. Windows se soustředí především na základní systémovou údržbu. Pokud chcete čistit i další oblasti, budete muset některé kroky provést ručně nebo sáhnout po specializovaném softwaru.
Pro koho to platí a jak často uklízet
Popsané postupy fungují ve Windows 10 i Windows 11, i když některé nabídky a jejich názvy se mohou lišit. Podle údajů StatCounter používá v Česku Windows 11 přibližně 72 % počítačů s Windows, zatímco podíl Windows 10 se pohybuje těsně pod 27 %. Přesné hodnoty se samozřejmě průběžně mění.
Praktický přínos úklidu bývá často výraznější u starších počítačů. Slabší hardware totiž citlivěji reaguje na zaplněný disk a zbytečné procesy spouštěné při startu systému.
Důležitá poznámka: standardní podpora Windows 10 skončila 14. října 2025. Pokud tento systém stále používáte, úklid vám může pomoci s jeho běžným provozem, ale z dlouhodobého hlediska byste měli zvážit přechod na podporovanou verzi Windows.
Jak často uklízet? Microsoft nestanovuje univerzální interval, který by vyhovoval každému. Rozumné je alespoň jednou měsíčně zkontrolovat nastavení Inteligentního úložiště a projít seznam aplikací spouštěných společně se systémem. Ten se vyplatí zkontrolovat také pokaždé, když nainstalujete nový program. A pokud se ukazatel volného místa na disku začne barvit červeně, je nejvyšší čas zjistit, co vám úložiště zaplňuje.
Několik minut v nastavení, žádné stahování dalších programů a žádné výdaje za servis. Někdy je totiž nejlepší nástroj na údržbu počítače ten, který už máte dávno k dispozici, jen jste o něm dosud nevěděli.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda