Bývalého bojovníka UFC postřelili v Kongu při přestřelce

V Jižním Kivu na východě Demokratické republiky Kongo nezvoní gong a nikdo nekontroluje rukavice. Tim Kennedy, 47letý Američan a bývalý bojovník střední váhy UFC, největší světové MMA organizace, do 84 kg s bilancí 18-6-0, tam podle agentury Reuters utrpěl tři střelná zranění na noze. Podle zprávy z 9. října 2026 se léčil ve Walter Reed National Military Medical Center v Bethesdě ve státě Maryland, tedy na předměstí Washingtonu. Jeho jméno se tak ocitlo ve zpravodajství o ozbrojeném konfliktu, ne o turnaji. Redakce MMAmag si k případu vypsala data z agenturní zprávy a otevřela dokument OSN, v němž se objevuje firma spojovaná s útokem.
Tři střely do nohy a nemocnice na předměstí Washingtonu
Přepadení se stalo 17. září 2026.
Reuters ve své exkluzivní zprávě z 9. října 2026 napsala, že si vyžádalo zhruba 20 mrtvých a zraněných. Mezi mrtvými bylo podle zdrojů agentury nejméně sedm Konžanů a bývalý příslušník novozélandských speciálních sil, mezi zraněnými Kennedy a další zahraniční kontraktor.
Jméno zabitého vojáka, bývalého kaprála Justina Conaglena, uvedl novozélandský deník New Zealand Herald. Informaci s odkazem na deník 10. října 2026 převzala francouzskojazyčná televize
TV5MONDE. V otevřené verzi agenturní zprávy jeho jméno nefiguruje, je v ní popsána jen jeho jednotka.
Z časové osy, kterou redakce MMAmag sestavila z dat zveřejnění, plyne, že mezi přepadením a první agenturní zprávou leží 22 dnů.
Datum Co je doloženo Zdroj 17. 9. 2026 Přepadení v Jižním Kivu, Kennedy mezi zraněnými Reuters 9. 10. 2026 Reuters zveřejnila exkluzivní zprávu o útoku Reuters 10. 10. 2026 Jméno Justina Conaglena převzala TV5MONDE TV5MONDE 11. 10. 2026 Od útoku uplynulo 24 dnů výpočet redakce MMAmag
Zbývá otázka, kterou si u toho položí každý fanoušek: co tam bývalý bojovník UFC vůbec dělal.
Z klece odešel v roce 2017
S oktagonem se Kennedy rozloučil v lednu 2017. V
profilu na webu UFC, do kterého redakce MMAmag nahlédla, je veden jako bojovník střední váhy s ukončenou kariérou a bilancí 18-6-0. V textu, který UFC zveřejnila 17. ledna 2017, mluvil hlavně o vojácích. Na Facebooku tehdy napsal, že „nebyl větší moment“ než výhra v hlavním zápase turnaje Fight for the Troops 3, o kterou se podělil s vojáky.
Ta věta ukazuje, kam jeho těžiště mířilo už ve chvíli odchodu z klece. O devět let později se jeho jméno objevilo vedle firmy, kterou popisuje dokument Organizace spojených národů.
Firma spojovaná s případem má vlastní pasáž ve zprávě OSN
Reuters útok spojila se silami podnikatele Erika Prince a s firmou Vectus Global, soukromou bezpečnostní společností působící v Kongu. Zda měl Kennedy s firmou vlastní smlouvu, agentura neuvádí. Zástupce Vectus Global agentuře odmítl odpovědět a podle jednoho ze zdrojů Reuters šlo o první ztráty firmy v Kongu.
V závěrečné zprávě Skupiny expertů OSN pro Demokratickou republiku Kongo z 11. června 2026, jejíž
kopii má redakce MMAmag k dispozici, dostala firma vlastní pasáž. Dokument uvádí, že konžská vláda uzavřela v prosinci 2024 pětiletý kontrakt s Erikem Princem a že Vectus Global byla v červnu 2025 registrována v DR Kongo. Smlouva s ministerstvem financí měla podle dokumentu zvýšit příjmy z těžby bojem proti pašování, korupci a daňovým únikům a počítala také s utajenou vojenskou složkou a náborem bývalých zahraničních vojáků.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Radek Šebek