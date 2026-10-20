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Brňan projede na kole celé Česko bez přestávky, pomůže nemocným dětem

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Stovky kilometrů napříč celou republikou bez zastávky. Náročnou sportovní výzvou chce Mario Ancelloti podpořit tři nemocné děti a jejich rodiny. V květnu příštího roku vyrazí z Aše do Bukovce. Cílem je vybrat šest milionů korun na léčbu, rehabilitace a další potřebnou péči.
Brňan projede na kole celé Česko bez přestávky, pomůže nemocným dětem

Brňan projede na kole celé Česko bez přestávky, pomůže nemocným dětem

Zdroj: One Mission
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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