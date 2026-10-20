Brňan projede na kole celé Česko bez přestávky, pomůže nemocným dětem

Rozhodl se, že si sáhne na dno sil a podpoří tím tři nemocné děti, které dennodenně čelí náročné léčbě i rehabilitacím. V květnu příštího roku přejede Mario Ancelloti celou Českou republiku. Náročnou trasu z Aše do Bukovce o délce 620 kilometrů pojede nonstop.
Šance pro nemocné děti
Jeho cílem není překonat rekordy, ale pomoci třem dětem s těžkým zdravotním handicapem a jejich rodinám. „Nepřekonávám vlastní limity. Jedu proto, aby nemocné děti měly příležitost žít kvalitnější život," uvedl Ancelloti.
Ulevit rodinám
Charitativní iniciativa One Mission vznikla v Brně. Sbírka probíhá ve spolupráci s organizací Život dětem o.p.s., která zajišťuje její transparentní vedení, a v součinnosti s pražským magistrátem. Cílem je vybrat 6 milionů korun a pomoci třem dítkům - Lukáškovi Pospíšilovi, Vilémkovi Šmídovi a Kamilce Pechurové.
Každé z těchto dětí má velmi náročný životní příběh. „Jejich rodiny každodenně čelí situacím, které si většina z nás dokáže jen těžko představit. Náročné rehabilitace, zdravotní pomůcky, specializovaná péče a neustálý boj o zlepšení zdravotního stavu představují obrovskou psychickou, fyzickou i finanční zátěž," popsal Ancelloti.
Těžkou epilepsií to u chlapce ze Slavkova nekončí
Jednou z podporovaných rodin je také rodina Lukáška ze Slavkova u Brna, kterému je deset let. Asi ve dvou měsících se u něj objevily vážné problémy. Špatně spal, neustále plakal a před třetím měsícem se přidaly záškuby končetin a křeče. V dětské nemocnici v Brně mu diagnostikovali těžkou formu epilepsie.
„Následné vyšetření magnetickou rezonancí však odhalilo ještě vážnější zprávu – těžké a nevratné poškození téměř poloviny mozečku. Začal kolotoč vyšetření, ale jeho stav se stále zhoršoval," stojí na webu sbírky.
Na konci května 2016 chlapec podstoupil náročný neurochirurgický zákrok, při kterém mu lékaři odpojili poškozenou pravou polovinu mozečku. Operace se podařila a Lukáš po probuzení pohnul všemi končetinami. Následovaly ale pooperační komplikace.
Rehabilitace i další zákroky
V této chvíli mu trvalý ventil odvádí přebytečný mozkomíšní mok z hlavy do břicha. Má oslabenou levou polovinu těla, proto musí denně cvičit. Chlapci pomáhají intenzivní neurorehabilitační pobyty na Slovensku a ve specializovaných českých centrech. Doma má i vlastní cvičební koutek.
Pobyty trvají zhruba 5 až 15 dnů a absolvuje je třikrát až čtyřikrát ročně. Veškeré náklady spojené s terapií si rodina hradí sama. Chlapec potřebuje dále rehabilitovat a zvládnout další plánované terapie i nezbytné operace.