Většina Čechů dělá při vaření brambor 1 věc obráceně. Kvůli tomu se rozvaří pokaždé

Slijete vodu, sáhnete pro brambory a místo pěkné přílohy koukáte na zklamání. Okraje rozbředlé do kaše, uvnitř tvrdé jádro. Ruku na srdce, většina lidí za to hodí vinu na špatnou odrůdu nebo na smůlu. Přitom za nepovedeným výsledkem stojí jediný návyk, a ten se odehraje ještě dřív, než se voda v hrnci stihne ohřát. Žádná drahá pomůcka k tomu není potřeba. Stačí obrátit pořadí dvou úplně všedních kroků.
Rozhoduje se ještě před zapnutím plotny
Kuchyně o víkendu, oběd se nestíhá. Kdo spěchá, sáhne po rychlovarné konvici a vroucí vodu z ní nalije rovnou na oloupané brambory, aby ušetřil pár minut čekání. Vypadá to jako chytrý tah. Právě v tu chvíli si ale koledujete o rozvařenou přílohu.
Vroucí voda svědčí těstovinám nebo knedlíkům. Brambora je jiný případ, protože je hutná a teplo se do ní dostává pomalu. Jakmile ji ponoříte do prudce vařící vody, povrch se propaří dávno předtím, než se žár dostane až ke středu hlízy.
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Na vině je škrob a jeho chování v horku. Když se vnější vrstva hlízy prudce zahřeje, škrob se z ní uvolní naráz a povrch se začne drolit ještě ve chvíli, kdy je uvnitř brambora tvrdá a syrová. Na okraji tak vznikne rozbředlá kaše, uvnitř nedovařené jádro. Takový nepoměr už nesrovnáte, ať sáhnete po jakkoliv kvalitní bramboře.
Na bramborové kaši je ten rozdíl vidět nejlíp. Pomalu prohřáté hlízy se rozmačkají dohladka. Když ale do hrnce hodíte brambory z prudkého varu, zůstanou v pyré tuhé hrudky a jemná konzistence se nedostaví. Ze stejného pytle tak jednou uvaříte parádní přílohu a podruhé rozvařenou kaši, aniž byste u regálu sáhli vedle.
Na bramborové kaši se nejlíp pozná, jestli se hlízy prohřály rovnoměrně, nebo zůstaly uvnitř tvrdé. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Studená voda a klidný náběh k varu
Náprava je až překvapivě banální. Brambory nejdřív zalijte studenou vodou a teprve pak zapněte sporák. Teplota v hrnci pak stoupá postupně a hlíza se propéká současně u slupky i ve svém nitru. Pozvolné zahřívání jí nechá pevný tvar a měkkosti dosáhne v celém objemu. Těch pár minut, které byste získali vroucí vodou z konvice, si výsledek vybere zpátky i s úroky.
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Vody lijte do hrnce jen po horní okraj brambor. Když jí nalijete víc, var se zbytečně natáhne a hlízy se napijí vody, kterou nepotřebují. Poklička navíc udrží teplo uvnitř a vaření zkrátí. Se studenou vodou přitom začínejte bez ohledu na to, jestli vaříte brambory celé, nebo nakrájené na kusy.
Kdy má horká voda naopak smysl
Vroucí voda není za všech okolností nepřítel. Pokud chcete brambory potom péct v troubě nebo z nich udělat hranolky, krátké spaření na pět až šest minut se vyplatí. Na povrchu se vytvoří tenká vrstva, ze které při pečení vznikne křupavá kůrčička.
Část šéfkuchařů volí horkou vodu i z jiného důvodu. Brambory vařené vcelku a ve slupce si udrží víc vitaminů, které by se jinak vyluhovaly do vody. Jde tu ale o kompromis kvůli živinám. Komu jde hlavně o pěknou, nerozvařenou přílohu, ten se studenou vodou nešlápne vedle.
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Který postup se hodí k jakému cíli, shrnuje následující tabulka:
Co s bramborou chystáte Jaká voda Proč přílohu nebo kaši, kterou nechcete rozvařenou studená voda a pozvolný náběh k varu teplota stoupá postupně, brambora se propéká současně u slupky i uvnitř a udrží tvar pečení v troubě nebo hranolky krátké spaření ve vroucí vodě na pět až šest minut na povrchu se vytvoří tenká vrstva, ze které při pečení vznikne křupavá kůrčička vaření vcelku ve slupce horká voda brambora si udrží víc vitaminů, které by se jinak vyluhovaly do vody Kdy hrnec stáhnout, pozná vidlička
Druhá polovina úspěchu se odehrává na konci. Kdo drží hrnec nad plamenem o něco déle, než je potřeba, jen z opatrnosti, obvykle přílohu definitivně sejme. Brambora změkne až moc, ztratí pevnost a rozpadne se sama od sebe.
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Lepším vodítkem než hodinky je obyčejná vidlička nebo špejle. Zapíchněte ji do hlízy, a když projede hladce a brambora přitom drží tvar, je čas vodu slít. Nakrájené kostky bývají hotové zhruba za 10 až 15 minut, celé hlízy ve slupce si řeknou spíš o 20 až 30. Slité brambory pak nevracejte do teplé vody kvůli udržení teploty. Když se v ní dál koupou, jejich struktura se sype stejně jako u převařené přílohy. Pokud přílohu servírujete s odstupem, prohřejte ji těsně před podáváním nad párou.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/jak-poznate-ze-jsou-brambory-uvarene, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/brambory-jak-uvarit-30000130.html, https://www.vlasta.cz/inspirace/jak-uvarit-brambory-varny-typ-brambor-ocet/, https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/brambory-vareni-chyby/, https://www.ceskestavby.cz/clanky/brambory-vetsina-z-nas-nevari-spravne-jakym-se-radeji-vyhnout-co-delame-zbytecne-a-co-chybne-33106.html, https://www.tiscali.cz/tuhle-chybu-delaji-cesi-pri-vareni-brambor-kvuli-ni-se-rozpadaji-a-ztraci-chut-706375