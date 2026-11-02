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Motor ze stíhačky a šedesát v hodině. Tank Cromwell šokoval rychlostí

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Britský křižníkový tank Cromwell dostal motor z legendární stíhačky Spitfire. Zjistěte, proč byl tak neuvěřitelně rychlý i jak osvobozoval západní Čechy.
Britský křižníkový tank Cromwell s podvozkem Christie a motorem Rolls Royce Meteor

Britský křižníkový tank Cromwell s podvozkem Christie a motorem Rolls Royce Meteor

Zdroj: Arkland / Wikimedia CC BY 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 04:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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