Hlavním lákadlem nového seriálu TV Nova Muži v letu (foto) je špičkové obsazení brněnskými bardy a kamarády, kteří se na plátně najednou doposud nesešli - v hlavních rolích hrají Miroslav Donutil, Boleslav Polívka a Pavel Zedníček. Relativně výpravně natočená série nabídne "příběh o dlouholetém přátelství, lásce, rodinných vztazích i starých křivdách, zasazený do malebné krajiny Karlštejnska a prostředí malého letiště." Osmidílná série startuje v lineárním vysílání v úterý 24. listopadu v prime time. Další díly budou následovat vždy ve čtvrtek a úterý. Muži v letu, které pro Novu vyrobila externí produkce MEGG Film (Simona Brdičková) a natočil režisér Petr Nikolev, je přesně typ seriálu, který se na obrazovkách veřejnoprávní České televize objevoval za ředitelování Jiřího Janečka - se solidním castem a výpravou (s dostatečně dlouhými záběry na utěšenou českou krajinu), s kombinací uměřených komických a tragických situací, zacílený hlavně na starší divácké skupiny.
"Béda (Pavel Zedníček), Sláva (Miroslav Donutil) a Josef (Bolek Polívka) jsou celoživotní kamarádi a piloti, jejichž přátelství ale poznamenávají dávné spory i vzájemná rivalita. Zvlášť komplikovaný je vztah Bédy a Slávy, který už dlouhá léta pokukuje po Bédově manželce Lidce (Milena Steinmasslová). Když trojici zasáhne nečekaná událost, dostávají všichni příležitost přehodnotit své dosavadní vztahy a možná naposledy urovnat staré křivdy," naznačila děj televize.
Novináři, kterým Nova promítla první dva díly, si však nemohli nevšimnout některých nelogičností ve scénáři (pozor, spoilery). Nešťastnou událost, která postihne Zedníčkovu postavu, oznámí brzo ráno kamarád Josef, přitom logika velí, že by to měl být spíše nějaký policista nebo vyšetřovatel závažné kriminality. Rovněž patálie se získanou milionovou hotovostí a jak ji před úřady "vyprat" docela kulhá - pokud měla být součást doplacení zbylé částky za letadlo, a je odmítnuta kvůli nebezpečí "špinavých hotových peněz", jakým způsobem byla splacena první platba? Atd. atd. (video ze slavnostní projekce zde)
Vedle ústřední herecké trojice se v seriálu představí také Petra Bučková, Ema Businská, Jan Révai, Libuše Švormová, Veronika Freimanová, Martin Trnavský, Marika Šoposká, Václav Matějovský nebo Prokop Zach. Výraznou součástí příběhu je také létání a prostředí letiště Buranos Aires nedaleko Karlštejna. Natáčelo se mimo jiné na Karlštejnsku, v Bubovicích, Trnové, Chyňavě a Praze. Scénář napsaly Lucie Konečná a Martin Šimicek. Za kamerou stál Václav Tlapák, zvuk měl na starosti Jiří Klenka.