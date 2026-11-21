Filmový štáb Gangbang production (producenti Ctibor Pouba, Jakub Štáfek) dotočil po několika měsících třetí díl nekorektní komediální série z fotbalového prostředí s hlavní postavou svérázného playera Julia "Laviho" Lavického. Film Vyšehrad TŘY (foto) nyní čeká práce ve střižně a další fáze postprodukce. Závěrečný díl trilogie dorazí do kin v roce 2027 v distribuci Bioscopu/AQS. Podle tvůrců se Vyšehrad TŘY se vrací ke kořenům, k původním postavám a především k "přátelství, na kterém celý fenomén stojí". Tedy k dvojici Laviho a jeho agenta Jardy v podání Jakuba Prachaře. "Máme rádi trilogie, Vyšehrad je naše srdeční záležitost a chceme ten příběh zakončit s láskou k tomu, co jsme tady deset let budovali. Co se týče scénáře, u trojky jsme si dali opravdu záležet, aby z toho byl cítit návrat ke kořenům," tvrdí Štáfek, představitel Laviho, spolurežisér a spoluproducent filmu.
"Po výpravnějším a žánrově rozvolněnějším druhém dílu jsme se rozhodli vrátit k tomu, co podle nás tvoří samotnou podstatu Vyšehradu - a to přátelství Laviho a Jardy, které, byť je specifické a bizarní, tak rozhodně existuje a vstupuje do své poslední, skutečně upřímné, tím pádem ale i velmi křehké fáze,“ vysvětlil další režisér filmu Martin Kopp. "Trojka je víc návrat k původnímu seriálu a k jedničce. Je to návrat i k původním postavám. V trojce se objeví celá řada lidí, kteří si prošli jak seriálem, tak i prvním dílem," doplnil Štáfek.
Starší rozhovor s Ctiborem Poubou:
"Opustíme hru se žánry, opustíme honbu za novými postavami. Vyšehrad TŘY bude návrat ke starému Vyšehradu, k původním postavám, k fotbalu. Za mě to bude film o přátelství. Obrovská buddy komedie," prohlásil Pouba. Na plátně se vedle Štáfka a Prachaře objeví Šárka Krausová, Lukáš Vaculík, Ondřej Pavelka, Miroslav Hanuš, Jaroslav Plesl, David Novotný, Jiří Ployhar, Jakub Jenčík, Jana Kolesárová, Luisa Bábková, Věra Hlaváčková, Ivana Chýlková nebo David Prachař.
Do fotbalového světa filmu znovu vstupují také reálné sportovní osobnosti, které se tentokrát výrazněji zapojují do dění (nejen) na hřišti. Před kamerou Jana J. Filipa se tak objeví Patrik Berger, Roman Bednář, Jan Rajnoch či Václav Kadlec. Scénář napsal Tomáš Vávra.
První díl trilogie Vyšehrad: Fylm se stal nejúspěšnějším českým snímkem roku 2022 s více než 700 tisíci diváky, druhý díl Vyšehrad Dvje navázal s více než 500 tisíci diváky jako nejnavštěvovanější domácí titul v roce 2025. Dosavadní dva filmy s fotbalovým průšvihářem Lavickým doposud do kin přivedly více než 1,25 milionu diváků a prodala lístky za cca 200 milionů korun.