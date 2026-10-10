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Autobus Karosa ŠM 11. Jak vlnitý plech, motor pod podlahou a vzduchové měchy změnily cestování v ČSSR

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Příběh legendárního autobusu Karosa ŠM 11 z Vysokého Mýta. Jak panelová konstrukce, ležatý motor LIAZ pod podlahou a vzduchové pérování přinesly revoluci do městské dopravy v ČSSR.
Červenobílý městský autobus Karosa ŠM 11 projíždějící ulicí se sídlištěm v pozadí

Červenobílý městský autobus Karosa ŠM 11 projíždějící ulicí se sídlištěm v pozadí

Zdroj: Foto: Jiří Svoboda, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.10.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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