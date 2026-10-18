Baník Spartu potrápil, na výhru ale nedosáhl. V Ostravě gól nepadl

Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho završili výsledkově nevydařený týden, ve čtvrtek doma v Evropské lize pouze remizovali s nováčkem norské ligy Lilleströmem 1:1 poté, co o výhru přišli v nastavení. Zároveň potvrdili, že se jim venku v ligové sezoně hrubě nedaří. Na hřištích soupeřů zvítězili jen ve dvou z šesti zápasů a získali tam pouze sedm z celkových 19 bodů. Současně se dobře nenaladili na čtvrteční duel Evropské ligy na stadionu Olympiakosu Pireus.
Ostravu po sérii nezdarů možná vyhecovalo jméno tradičního rivala. Proti Spartě předvedla bezpochyby nejlepší výkon za poslední týdny. Domácí dokázali do hry implementovat vše, co kouč Roman Skuhravý postrádal v minulých zápasech. Nasazení, agresivitu i sebevědomí na míči. Odhodlání Baníku podpořila kromě plného stadionu i situace z osmé minuty, kdy Boulova rána z voleje skončila za zády Surovčíka, ale gól kvůli hraničnímu ofsajdu neplatil.
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I neuznaný gól v Baníku vzbudil naději, že dnes by to mohlo jít a v prvním poločase byl určitě nebezpečnější. První vyloženou šanci přesto měli hosté: v 31. minutě po Hoeverově kolmici uháněl sám na Jedličku Nor Brunes, udělal mu kličku do strany, ale do jeho střely do prázdné branky se domácí gólman stačil vrhnout a velkou šanci zmařil. Bratranec kanonýra Manchesteru City Haalanda a historicky nejdražší posila letenského klubu neskórovala už 13 soutěžních zápasů po sobě.
To bylo na dlouho maximum, co hosté v ofenzivě vytvořili. Baník i díky návratu uzdraveného Kohúta do sestavy byl kreativnější a ve vápně si vytvářel nebezpečnější situace. Ve 40. minutě Hoever ostře přišlápl Kubalovu nohu. Vzhledem k tomu, že už jednu žlutou kartu měl, se Baník dožadoval vyloučení krajního obránce hostů. Jenže hlavní sudí Černý neodpískal ani faul. Hoevera o přestávce nahradil Kadeřábek.
Druhý poločas sice odstartoval průnikem z levé strany Suchomel, ale z těžkého úhlu vypálil nad. Pak už znovu více hrozil Baník. Kohútovu i Plankovu ránu však před Surovčíkem odvrátila hostující obrana.
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Gólu se Baník přiblížil v 70. minutě, po brejku Kubaly dorážel po zemi Planka, jenže Surovčíkovi znovu ještě v pádu pomohl Mercado. Deset minut před koncem už to byla možnost z kategorie vyložených, ránu střídajícího Jurečky ale Surovčík reflexivně vyrazil a ligovou sérii neprůstřelnosti natáhl na 425 minut. Naopak Slezané potvrdili, že se sedmi brankami mají nejhorší útok ligy.
Koncovka utkání byla pro 14 730 diváků infarktová. V 86. minutě mohl nejprve rozhodnout Mercado, jeho střelu však po rychlém protiútoku Jedlička vyrazil. Tutovku měl v 89. minutě střídající sparťan Vojta, jeho zakončení z malého vápna šlo do břevna a nad.
Sparta jako poslední mužstvo v ligové sezoně remizovala. V Ostravě nevyhrála třetí z posledních čtyř duelů nejvyšší soutěže. Soupeři se znovu utkají ve středu 28. října v osmifinále domácího poháru na Letné.
Baník Ostrava - Sparta Praha 0:0
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