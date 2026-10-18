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Baník Spartu potrápil, na výhru ale nedosáhl. V Ostravě gól nepadl

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Dennívýzva
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Fotbalisté ostravského Baníku čekají na výhru v nejvyšší české lize už šest kol v řadě. Paradoxně po třech bodech sahal doma proti Spartě. Gól v zápase ale nakonec nepadl a Baník tak alespoň proti svému pražskému rivalovi bral bod.
Baník Spartu potrápil, na výhru ale nedosáhl. V Ostravě gól nepadl

Baník Spartu potrápil, na výhru ale nedosáhl. V Ostravě gól nepadl

Zdroj: FC Baník Ostrava - Petr Kotala
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 15:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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