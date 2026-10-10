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Nechávat sraženou vodu přes ráno na parapetu vás vyjde draho. Zateklá vlhkost sežere silikonové těsnění a zničí montážní pěnu kolem celého rámu

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Proč se rosí okna v bytě na podzim? Zjistěte, proč mikroventilace ochlazuje rámy a způsobuje plísně, jak funguje rosný bod a jak správně nárazově větrat bez ztráty tepla.
Kapky zkondenzované vody na studeném okenním skle v bytě.

Kapky zkondenzované vody na studeném okenním skle v bytě.

Zdroj: Santeri Viinamäki / Wikimedia CC 2.0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 10.10.2026 07:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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