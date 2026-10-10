Nechávat sraženou vodu přes ráno na parapetu vás vyjde draho. Zateklá vlhkost sežere silikonové těsnění a zničí montážní pěnu kolem celého rámu

Každý podzim se na spodních okrajích oken objevují kapky vody, stékající loužičky na parapetu a v koutech ostění první černé tečky plísně. Spoléhat v chladných měsících na mikroventilaci nebo pootevřenou ventilačku je zásadní technologická chyba, která byt neprovětrá, ale spolehlivě ochladí rámy oken na teplotu rosného bodu. Zjistěte, jak funguje fyzika vlhkosti, proč je krátké intenzivní průvanové větrání jedinou funkční záchranou a jak udržet v interiéru zdravé klima bez zbytečných ztrát drahého tepla.
Kondenzace vodní páry na okenních tabulích není výrobní vadou skla, ale přirozeným fyzikálním jevem. Podle technického rozboru
kondenzace vodní páry na oknech na portálu TZB-info vzniká rosení v okamžiku, kdy teplota vnitřního povrchu zasklení nebo rámu klesne pod teplotu rosného bodu vzduchu v místnosti. Moderní plastová a dřevěná eurookna dokonale těsní, takže vlhkost produkovaná dýcháním, vařením či sušením prádla zůstává uzamčena uvnitř a sráží se na nejchladnějších plochách. Fyzika rosného bodu: Proč se voda sráží právě na spodním okraji skla
Vzduch v místnosti obsahuje určité množství plynné vody. Čím je vzduch teplejší, tím více vlhkosti dokáže pojmout. Když se však teplý a vlhký vzduch dotkne studeného povrchu, ochladí se a jeho schopnost vázat vodu prudce klesne. Přebytečná vlhkost se okamžitě přemění na kapalné skupenství a vytvoří na povrchu jemný film nebo kapky vody.
K rosení dochází téměř výhradně ve spodní části okenní tabule. Tento jev má dva technické důvody. Prvním je přirozená cirkulace vzduchu podél skla: vzduch ochlazující se o tabuli klesá dolů, kde se mísí s chladnější vrstvou u parapetu. Druhým důvodem je konstrukční tepelný most na obvodu izolačního dvojskla či trojskla. Distanční rámeček držící tabule pohromadě mívá nižší tepelný odpor než samotný střed skla, což způsobuje lokální pokles povrchové teploty až o několik stupňů Celsia.
Podle exaktních fyzikálních dat odpovídajících
hodnotám v tabulce rosného bodu na portálu TZB-info závisí teplota kondenzace přímo na vzájemném poměru teploty vzduchu a relativní vlhkosti v interiéru:
Teplota v místnosti Relativní vlhkost Teplota rosného bodu Důsledek pro okna 21 °C 40 % 6,0 °C Okna zůstávají suchá i při silném mrazu venku 21 °C 50 % 10,2 °C Standardní stav; kvalitní dvojsklo i trojsklo bez kondenzace 21 °C 60 % 13,0 °C Riziko rosení spodních okrajů dvojskel při venkovních teplotách pod 5 °C 21 °C 70 % 15,3 °C Masivní kondenzace na skle, stékání vody a tvorba plísně 21 °C 80 % 17,4 °C Kondenzace na rámech i chladných stěnách ostění Proč je mikroventilace v chladném období závažná technologická chyba
Mnoho lidí řeší zamlžená okna tím, že otočí okenní kliku do mezipolohy 45 stupňů a nechají aktivovanou takzvanou mikroventilaci po celý den nebo celou noc. Z hlediska stavební fyziky a energetické náročnosti budov jde o nejhorší možný způsob větrání.
Při mikroventilaci se okenní křídlo pouze odtáhne od rámu o mezeru přibližně tři až pět milimetrů. Tudy prochází jen velmi slabý a pomalý proud vzduchu, který nedokáže efektivně vyměnit vydýchaný vzduch v celém objemu místnosti. Co se však děje nepřetržitě, je lokální podchlazení celého obvodu okna. Ledový venkovní vzduch pomalu proudí kolem těsnění, rámu i kovového kování, které zcela prochladne na venkovní teplotu.
Když se vnitřní teplý vzduch plný vlhkosti setká s tímto promrzlým kováním a podchlazeným ostěním přímo ve spáře okna, začne vodní pára masivně kondenzovat uvnitř konstrukce rámu. Výsledkem je promočené těsnění, degradace izolační PUR pěny v připojovací spáře, koroze celoobvodového kování a vznik černých kolonií plísně v zákoutích okenního rámu a na omítce.
Mikroventilace navíc v zimních měsících hrozí mechanickým poškozením okna. Pokud venkovní teplota klesne pod bod mrazu, zkondenzovaná voda v těsnicí mezeře zmrzne na led, který může při pokusu o zavření okna nenávratně deformovat kování nebo potrhat gumové těsnění. Kromě toho dochází k obrovským ztrátám drahé energie, protože kolem pootevřeného rámu permanentně utíká teplo přímo nad radiátorem.
Pokud cítíte, že kolem okenního křídla táhne studený vzduch i při zavřené klice, není řešením manipulace se spárou, ale seřízení celého mechanismu. V takovém případě prověřte
zimní režim oken a přítlak kování, který pomocí excentrických čepů zajistí rovnoměrný tlak těsnění na rám po celém obvodu.
Zimní režim plastových oken může zničit těsnění. Přítlak seřiďte jen při průvanu Správná technika větrání: Šoková výměna vzduchu bez ztráty tepla
Jediným správným a energeticky úsporným způsobem výměny vzduchu v obytných prostorách je takzvané šokové neboli nárazové větrání. Princip spočívá v otevření okenních křídel dokořán na velmi krátkou dobu, ideálně za vytvoření křížového průvanu mezi protilehlými místnostmi.
Krátké intenzivní větrání s oknem dokořán vymění vzduch za pár minut, aniž by stihly prochladnout stěny. Foto: Wolfmann / Wikimedia CC 4.0
Proč tato metoda funguje tak skvěle? Během čtyř až šesti minut intenzivního průvanu se kompletně vymění veškerý vzduch v místnosti za chladný venkovní vzduch. Protože však větrání trvá jen několik minut, zdi, nábytek, podlahy i masivní stěny zůstávají prohřáté a nestihnou vychladnout. Jakmile okna zavřete, teplo naakumulované ve stěnách a nábytku ohřeje nově přivedený vzduch na původní teplotu během necelých deseti minut.
Klíčový je také fyzikální fakt týkající se absolutní vlhkosti. Studený venkovní vzduch obsahuje v podzimních a zimních dnech jen velmi malé množství absolutní vody v gramech na metr krychlový, i když venku prší nebo je mlha. Jakmile tento studený vzduch vstoupí do místnosti a ohřeje se na 21 °C, jeho relativní vlhkost okamžitě klesne na 35 až 45 procent. Získáte tak velmi suchý vzduch, který začne okamžitě odčerpávat přebytečnou vlhkost z povrchů a textilií.
Doporučená délka a frekvence větrání podle ročního období Říjen a listopad (teploty 5 až 12 °C): Větrejte 3× až 4× denně po dobu 6 až 8 minut s oknem otevřeným dokořán. Prosinec až únor (teploty kolem 0 °C a mrazy): Větrejte 3× až 5× denně po dobu 3 až 5 minut s oknem dokořán, nejlépe do průvanu. Březen a duben (teploty 8 až 15 °C): Větrejte 3× až 4× denně po dobu 8 až 10 minut. Okamžité větrání: Vždy bezprostředně po vaření, pečení, delším sprchování nebo žehlení. Měření vlhkosti a riziko vzniku plísní na stěnách
Abyste měli klima v bytě plně pod kontrolou, je nezbytné pořídit si jednoduchý digitální vlhkoměr a umístit jej do obývacího pokoje a ložnice. Čidlo by nemělo být přímo nad radiátorem ani na okenním parapetu, ale ve výšce očí na vnitřní příčce.
Digitální vlhkoměr pomůže udržet relativní vlhkost v bytě pod bezpečnou hranicí 50 až 55 procent. Foto: Jacek Halicki / Wikimedia CC 4.0
Ideální relativní vlhkost vzduchu v interiéru během topné sezóny by se měla pohybovat v rozmezí 45 až 50 procent. Jakmile hodnota dlouhodobě překračuje 55 procent, hrozí reálné riziko vzniku plísní. Při vlhkosti nad 60 procent se dramaticky zrychluje množení roztočů a spory plísní začínají klíčit na všech površích, kde povrchová teplota dosáhne teploty rosného bodu.
Požadavky na zdravé vnitřní prostředí a hygienické limity výměny vzduchu stanovuje také legislativa, konkrétně
§ 11 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, podle kterého musí být v obytných místnostech zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání venkovním vzduchem v minimálním objemu 25 kubických metrů na osobu za hodinu.
Pokud v bytě nedochází k pravidelné a dostatečné výměně vzduchu, neprojeví se problém pouze na oknech. Dlouhodobě nahromaděná vodní pára migruje k nejchladnějším konstrukcím domu a způsobuje rozsáhlou
plíseň na zdi za skříní a v rozích obvodových zdí, kde neproudí vzduch z vytápění.
Češi mají nebezpečný zlozvyk tlačit obří šatní skříně nadoraz k venkovní zdi. Ušetřené centimetry vytvoří ideální inkubátor pro toxickou plíseň Běžné chyby v domácnosti, které produkují skrytou vlhkost
Čtyřčlenná rodina běžným denním provozem vyprodukuje do vzduchu v bytě 8 až 12 litrů vody za jediný den. Hlavními zdroji jsou dýchání, pocení, sprchování, vaření, pokojové květiny a zejména sušení prádla na rozkládacím sušáku v pokojích. Jedna vypraná a vyždímaná pračka prádla odpaří do interiéru 2 až 3 litry čisté vody.
Jak omezit tvorbu přebytečné vlhkosti v interiéru Při vaření vždy používejte pokličky a zapínejte digestoř s odtahem do komína nebo ven ze zdi. Po sprchování okamžitě setřete vodu ze stěn sprchového koutu a vaničky stěrkou a nechte zavřené dveře do koupelny při spuštěném ventilátoru, aby se vlhkost nerozptýlila do zbytku bytu. Pokud musíte sušit prádlo uvnitř, umístěte sušák do nejmenší místnosti, zavřete dveře, topte na standardní teplotu a v místnosti intenzivně nárazově větrejte. Vynikajícím pomocníkem je kondenzační sušička prádla nebo elektrický odvlhčovač vzduchu. Nezakrývejte radiátory pod okny dlouhými závěsy, nábytkem ani širokými parapetními deskami. Teplý vzduch z radiátoru musí volně stoupat podél okenní tabule, aby ji ohříval a bránil poklesu teploty pod rosný bod. Při spánku nechte dveře z ložnice pootevřené, pokud nevětráte. Dva dospělí lidé vydýchají za noc až litr vody, což v malé uzavřené ložnici zvedne ranní vlhkost k 75 procentům.
Specifická situace nastává v podkrovních místnostech, kde šikmá střešní okna podléhají intenzivnějšímu ochlazování a nevhodné proudění vzduchu pod ostěním může způsobit ještě rychlejší kondenzaci, jak rozebíráme v našem dalším stavebním rádci.
Střešní okna v podkroví v zimě stékají vodou. Špatný tvar ostění pod šikminou zablokuje teplý vzduch z radiátoru Co dělat, když se ráno okna přesto orosí
Pokud ráno na skle najdete proužek zkondenzované vody, nepanikařte, ale jednejte okamžitě. Vodu nenechávejte samovolně stékat do spodního těsnění a na omítku parapetu. Vezměte savou utěrku z mikrovlákna nebo okenní stěrku s odsáváním a zkondenzovanou vodu do sucha setřete. Následně otevřete okno na pět minut dokořán, aby do místnosti proudil suchý vzduch.
Pravidelným nárazovým větráním, sledováním vlhkoměru a odstraněním zlozvyků s mikroventilací ochráníte okenní rámy před degradací a vyhnete se zdravotním rizikům spojeným s vdechováním plísňových spor po celou zimu.
Zdroje fotografií kapky_kondenzace_na_okne_oroseni: Santeri Viinamäki / Wikimedia CC 2.0 otevrene_okno_narazove_vetrani_mistnost: Wolfmann / Wikimedia CC 4.0 digitalni_vlhkomer_teplomer_vlhkost_vzduchu: Jacek Halicki / Wikimedia CC 4.0