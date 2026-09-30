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Levná nabíječka, drahé vrácení? Před nákupem na tržišti si ověřte prodejce

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Levná nabíječka nebo hračka z internetového tržiště může vypadat jako výhodný nákup. Než ji zaplatíte, dohledávejte konkrétního prodejce, údaje k výrobku i adresu pro případné vrácení. Kontakt na výrobce totiž nemusí být kontaktem pro reklamaci.
Barevný plastový nákladní vůz s kostkami na přívěsu na dřevěné podlaze

Barevný plastový nákladní vůz s kostkami na přívěsu na dřevěné podlaze

Zdroj: Satirdan kahraman / Wikimedia / CC0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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