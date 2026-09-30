Levná nabíječka, drahé vrácení? Před nákupem na tržišti si ověřte prodejce

Levná nabíječka nebo hračka z internetového tržiště může vypadat jako výhodný nákup. Než ji zaplatíte, dohledávejte konkrétního prodejce, údaje k výrobku i adresu pro případné vrácení. Kontakt na výrobce totiž nemusí být kontaktem pro reklamaci.
Nabídka má pěkné fotografie, tisíce hodnocení a cenu, která svádí přihodit další kus. U výrobku do zásuvky nebo do dětských rukou se ale vyplatí na chvíli zastavit. Potřebujete vědět, kdo vám ho prodává, zda lze poznat přesný model a komu ho budete posílat, když nastane problém.
Důvod k obezřetnosti ukazují i úřední kontroly.
Evropská komise 28. května 2026 oznámila pokutu 200 milionů eur pro Temu za nedostatečné posouzení rizik nelegálních výrobků podle aktu o digitálních službách. Popsala také nevyhovující nabíječky a hračky pro malé děti ve vybraných testovaných vzorcích. Z toho nelze vyvozovat, že je nebezpečný každý výrobek na Temu. Údaje o výrobci a dovozci na obalu pomáhají dohledat výrobek, pro reklamaci však potřebujete také znát svého prodejce. Ilustrační fotografie.
Česká obchodní inspekce ve zprávě z 29. května 2026 uvedla samostatnou milionovou pokutu, která nabyla právní moci v únoru. Týkala se kontroly tržiště z roku 2024 podle českých spotřebitelských předpisů. Jde tedy o jinou kontrolu než u Evropské komise. Pro kupujícího je praktickým východiskem prověřit konkrétní nabídku, nikoli rozhodovat jen podle názvu platformy. Kdo je prodejce a kdo pouze provozuje tržiště
Začněte u položky „Prodává“, „Prodejce“ nebo obdobného odkazu v detailu zboží. Obchodní přezdívka sama nestačí. Dohledat byste měli jméno či název podnikatele, jeho sídlo a kontakt, na který lze poslat reklamaci. Zjistěte také, zda nakupujete od podnikatele, nebo od soukromé osoby. Běžná spotřebitelská ochrana se na soukromý prodej neuplatní stejně.
Jak vysvětluje
ČOI v přehledu o on-line tržištích, smlouva často vzniká přímo s prodejcem; platforma nákup jen zprostředkovává. Tržiště má objasnit i rozdělení povinností mezi sebou a prodejcem. Podpora v aplikaci vám může pomoci, ale její existence ještě neznamená, že provozovatel tržiště je vaším prodávajícím.
Ještě před platbou si otevřete podmínky reklamace a vrácení. Zajímejte se o skutečnou zemi a adresu, kam se zboží posílá, a kdo hradí dopravu. Sklad odesílající balíček z EU ani český překlad stránky sám neprokazuje, že máte smlouvu s českým nebo evropským prodejcem.
U nabídky hledejte model, kontakty a upozornění
U výrobků nabízených na dálku požaduje
článek 19 evropského nařízení o obecné bezpečnosti výrobků viditelné údaje o výrobci včetně poštovní a elektronické adresy. Pokud výrobce sídlí mimo EU, mají být uvedeny také kontakty na odpovědnou osobu v Unii. Nabídka má umožnit identifikaci výrobku fotografií, typem a dalšími identifikátory a obsahovat příslušná bezpečnostní upozornění.
Nestačí proto obecné „USB nabíječka 20 W“ nebo „hračka pro děti“. Hledejte konkrétní model, u hračky věkové určení a upozornění odpovídající jejímu použití. Bez nich nemůžete rozumně rozhodnout, zda se hodí pro vaše dítě.
Ministerstvo průmyslu a obchodu upřesňuje, že samotný obrázek výrobku požadované informace nenahrazuje. Po rozbalení hračky zkontrolujte také malé části, které se mohou snadno oddělit; ČOI to zdůrazňuje zejména u dětí do tří let. Ilustrační fotografie.
U nabíječky zkontrolujte také deklarovaný vstup, výstup a kompatibilitu s přístrojem, pro který ji kupujete. U hraček i běžných síťových nabíječek se setkáte s označením CE. Podle
oficiálního přehledu EU tím výrobce deklaruje splnění příslušných požadavků. CE však není potvrzením, že úřady EU otestovaly každý kus, ani náhradou za chybějící model a kontakty. Adresa v EU není automaticky reklamační adresa
Největší zmatek může způsobit nabídka, která uvádí evropskou adresu, ale neříká jasně, komu patří. Výrobce a odpovědná osoba v EU patří do bezpečnostní části kontroly. Prodávající patří do smluvní části: vůči němu zpravidla uplatňujete práva z vady. Jedna firma může zastávat více rolí, z pouhé adresy na stránce to však nepoznáte.
Pro rozhodnutí před nákupem se proto vyplatí porovnat obě části současně. Z požadavků na nabídku a pravidel pro tržiště vychází následující praktické rozlišení:
Co v nabídce zjistíte Co to znamená pro nákup Znáte prodejce a reklamační postup, chybí ale model nebo příslušná bezpečnostní upozornění. Snadná reklamace nedoplňuje informace o bezpečnosti. U nabíječky nebo dětské hračky nákup odložte a požádejte o chybějící údaje. Vidíte výrobce a odpovědnou osobu v EU, ale nevíte, kdo je prodávající a kam se vrací zboží. Evropský bezpečnostní kontakt nezaručuje vyřízení reklamace ani levné vrácení. Nejdříve dohledávejte smluvního prodejce a podmínky dopravy. Obě části jsou dohledatelné, prodejce však sídlí mimo EU a vrácení míří do zahraničí. Informace umožňují posoudit nabídku, samy nepotvrzují bezpečnost kusu. K ceně připočtěte možné náklady vrácení a zvažte obtížnější vymáhání práv.
Jde o rozhodovací pomůcku, nikoli o test konkrétního výrobku. Pomáhá odhalit situaci, kdy sice najdete jednu důležitou adresu, ale druhý podstatný údaj stále chybí. Pokud prodejce neumí mezeru vysvětlit, u elektrického výrobku nebo hračky pro malé dítě je rozumné zvolit jinou nabídku.
Reklamace vady a vrácení bez důvodu jsou dva postupy
Vada výrobku patří do reklamace. Napište prodávajícímu, co se stalo, kdy se problém projevil a jaké řešení požadujete. Přiložte identifikaci objednávky a podle situace fotografie. U reklamace řešené podle českých pravidel platí
nejvýše 30 dnů na vyřízení včetně odstranění vady, pokud se nedohodnete na delší lhůtě. Je ovšem nutné poskytnout potřebnou součinnost, například zpřístupnit výrobek k posouzení.
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Když si nákup pouze rozmyslíte, u on-line nákupu od podnikatele zpravidla využíváte
odstoupení do 14 dnů od převzetí; zákon stanoví i výjimky. Odstoupení nejprve oznámíte a zboží potom vracíte. Náklady zpětné dopravy zpravidla nese kupující, pokud se podnikatel nezavázal jinak a splnil příslušnou informační povinnost. To může u levné věci citelně změnit výhodnost nákupu. Rozdíl oproti nákupu v kamenné prodejně rozebíráme v článku kdy platí čtrnáctidenní lhůta pro vrácení.
U oprávněné reklamace je situace s náklady jiná: účelně vynaložené výdaje, například přiměřené poštovné, můžete požadovat po prodejci. Rozdíl vysvětluje také
Evropské spotřebitelské centrum. Před odesláním si proto ujasněte, zda reklamujete vadu, nebo vracíte bezvadné zboží bez udání důvodu.
Evropský spotřebitelský přehled upozorňuje, že pravidla EU mohou chránit i zákazníka obchodníka mimo Unii, který cílí na evropské spotřebitele. Vymáhání ale může být obtížnější. Nelze tedy bez dalšího slíbit, že každý zahraniční prodejce vaši reklamaci skutečně uzavře v české třicetidenní lhůtě.
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Před platbou si uložte detail nabídky, identitu prodejce, model, upozornění a tehdejší podmínky vrácení. Po nákupu přidejte potvrzení objednávky, doklad o platbě a komunikaci. Pomohou, když se nabídka změní nebo zmizí. K doložení nákupu se hodí i náš přehled
reklamace bez papírové účtenky.
Po doručení porovnejte výrobek a označení s objednávkou. U hračky prověřte, zda nemá snadno oddělitelné malé části, ostré hrany nebo přístupné baterie.
ČOI upozorňuje zejména na riziko malých částí pro děti do tří let. Podezřelou hračku dítěti nedávejte. Nabíječku s poškozeným krytem nepřipojujte a výrobek, který se chová neobvykle, přestaňte používat. Domácí prohlídka nenahrazuje odbornou zkoušku elektrické nebo chemické bezpečnosti.
Pokud se s prodejcem nedomluvíte, rozlišujte další možnosti. Podnět ke kontrole ČOI není automatickým příkazem k vrácení peněz. Ani
mimosoudní řešení sporu u ČOI nevydává závazné rozhodnutí: usiluje o dohodu. U sporu s obchodníkem z jiné země EU, Norska nebo Islandu může pomoci Evropské spotřebitelské centrum. Rozhoduje přitom sídlo vašeho smluvního prodejce, ne pouze sídlo známé platformy.
Než tedy potvrdíte košík, zkuste dvě jednoduché otázky: „Umím přesně určit výrobek a jeho bezpečnostní informace?“ a „Vím, s kým uzavírám smlouvu a kam se obrátím při problému?“ Pokud na jednu chybí odpověď, sleva ještě není dostatečným důvodem k nákupu.