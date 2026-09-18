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Babiš proti Pavlovi: V zákulisí se má chystat plán, který prezidenta dostane ze hry

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Navenek se vztahy prezidenta Petra Pavla (64) a premiéra Andreje Babiše (72) uklidňují. Podle investigativní novinářky Sabiny Slonkové (53) ale může být realita v zákulisí úplně jiná. Tvrdí, že lidé z Babišova okolí připravují operaci, jejímž cílem má být odradit Pavla od další kandidatury na Hrad. Konkrétní obsah údajných materiálů však veřejně představen nebyl.
Petr Pavel

Petr Pavel

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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