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Nečekaný obrat u Vémolových: Karlos se po drsných sporech zastal Lely. Tohle už bylo za hranou!

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Ještě před pár dny si veřejně vyměňovali ostré vzkazy kvůli dětem a penězům. Teď ale Karlos Vémola (41) ukázal, že navzdory rozchodu existuje hranice, za kterou jít nenechá ani své vlastní fanoušky. Když se pod reklamním videem Lely (37) objevily urážky mířící na její vzhled, Terminátor se jí veřejně zastal.
Karlos Vémola s Lelou.

Karlos Vémola s Lelou.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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