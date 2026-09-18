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Kořínek, Nárožný, Herfortová i Lewandowská. Thálie letos rozdají ceny řadě výrazných osobností

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Letos se budou Ceny Thálie udělovat po třicáté třetí, a to v sobotu 3. října od 20 hodin opět v historické budově Národního divadla v Praze pod záštitou Ministerstva kultury České republiky.V průběhu ceremoniálu, který bude v přímém přenosu vysílat Česká televize na programu ČT1, bude vyhlášeno 20 laureátů.
Ceny Thálie 2026, Simona Lewandowska

Ceny Thálie 2026, Simona Lewandowska

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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