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Helena Vondráčková o dětetch: Nemůžeme mít v životě všechno

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Ačkoliv jí osud dopřál obrovskou slávu, nesmrtelné hity a lásku miliónů fanoušků, v soukromí si nese jizvu, která se nikdy zcela nezhojí. Legendární zpěvačka Helena Vondráčková (79) se otevřeně dotkla jednoho z nejcitlivějších témat svého života. Mateřství, které jí zůstalo odepřeno.
Helena Vondráčková přiznala, že nemůže mít všechno

Helena Vondráčková přiznala, že nemůže mít všechno

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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