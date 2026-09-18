Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Marika Gombitová navštívila Prahu a pozvala na svůj koncert k životnímu jubileu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Královna československé hudební scény oslavila 12. září životní jubileum. Fanoušci si už za necelý měsíc užijí velkolepou show, na které chce oslavit Marika Gombitová nejen svoje sedmdesátiny, ale také 50 let na scéně. V sobotu 10. října se po roce a již dvou vyprodaných stejných pražských halách vrátí do pražské O2 areny, aby na velké scéně zazněly její legendární hity ve výpravě typu světové show.
Marika Gombitová

Marika Gombitová

Zdroj: herminapress
Reklama
Další články z Aplausin.cz
Proměna Jitky Čvančarové bere dech: Odhodila nánosy líčidel a je z ní česká Monika Bellucci
Proměna Jitky Čvančarové bere dech: Odhodila nánosy líčidel a je z ní česká Monika Bellucci
Helena Vondráčková o dětetch: Nemůžeme mít v životě všechno
Helena Vondráčková o dětetch: Nemůžeme mít v životě všechno

Ačkoliv jí osud dopřál obrovskou slávu, nesmrtelné hity a lásku miliónů fanoušků, v soukromí si nese jizvu,...

Sam Dolce o vítězkách Miss Universe: Nehledá žádnou šablonu krásy
Sam Dolce o vítězkách Miss Universe: Nehledá žádnou šablonu krásy

Ředitel soutěže Miss Universe Česko a Slovensko Sam Dolce promluvil pro Aplausin.cz o letošních vítězkách....

Zrádci jsou zpět a přitvrdili: Nejlepší česká reality show rozehrála svou dosud nejdrsnější hru!
Zrádci jsou zpět a přitvrdili: Nejlepší česká reality show rozehrála svou dosud nejdrsnější hru!

Křivoklát znovu otevřel své brány a televizní fenomén je zpátky. Třetí řada Zrádců odstartovala a už první...

Chci jí vynadat, pak si uvědomím, že je celá po mně: Sagvan Tofi přiznal trápení s dospívající dcerou
Chci jí vynadat, pak si uvědomím, že je celá po mně: Sagvan Tofi přiznal trápení s dospívající dcerou

Sagvan Tofi (62) má doma vlastní malou kopii. Jeho šestnáctiletá dcera Satine totiž podle něj zdědila nejen...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.