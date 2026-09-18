Marika Gombitová navštívila Prahu a pozvala na svůj koncert k životnímu jubileu

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Marika Gombitová navštívila Prahu a pozvala na svůj koncert k životnímu jubileuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Královna československé hudební scény oslavila 12. září životní jubileum. Fanoušci si už za necelý měsíc užijí velkolepou show, na které chce oslavit Marika Gombitová nejen svoje sedmdesátiny, ale také 50 let na scéně. V sobotu 10. října se po roce a již dvou vyprodaných stejných pražských halách vrátí do pražské O2 areny, aby na velké scéně zazněly její legendární hity ve výpravě typu světové show.
Marika Gombitová
Zdroj: herminapress
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Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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