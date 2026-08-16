Miroslav Donutil otevřeně promluvil o své situaci v důchodu: Jeho fanoušci nechápou, jak je to možné

Zatímco někteří známí herci si na výši důchodu veřejně stěžují, Miroslav Donutil se na svou penzi dívá překvapivě smířlivě.
V poslední době se kolem penzí známých tváří mluví víc než dřív. Jaroslava Obermaierová dlouhodobě kritizuje výši státního důchodu, spokojeně o ní nemluví ani Veronika Žilková nebo Lenka Termerová. Na In-Lifestyle nám ale neuniklo, že Miroslav Donutil, 75letý herec, který starobní důchod pobírá už několik let, o něm mluví jiným způsobem než jeho kolegové a kolegyně z branže. Bez stížností, bez útoků na stát.
Herci a jejich penze: Proč se o tom vůbec mluví
Výše starobního důchodu u umělců je v Česku dlouhodobě citlivé téma. Herci, zpěváci i další lidé z branže totiž velkou část kariéry fungují na honorářích a smlouvách. Odvody do sociálního systému pak často vycházejí jinak než u zaměstnanců v klasickém pracovním poměru. A výsledky bývají dost nerovné: řada známých osobností pak v penzi dostává částky, které neodpovídají jejich veřejnému obrazu ani tomu, na jaký standard byli zvyklí.
Donutil se do této debaty ale nechce nechat vtlačit. Podle
rozhovoru pro náš web to řekl přímo: „Já se na to dívám tak, že stát důchod nastavil podle toho, co jsem odpracoval. Takže ho mám asi takový, jaký si zasloužím.“ Přidal i to, že by si uměl představit víc. Zároveň ale dodal, že stát prostě nemá dost peněz. „Je potřeba uvažovat reálně,“ uzavřel.
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Nejde jen o to, co říká, ale i o to, že penze pro něj zdaleka není jediný příjem. Donutil pořád pracuje naplno – na jevišti, před kamerou i na zájezdech po republice. Podle
ČSFD mu přibývají jak filmy, tak se věnuje natáčení nových dílů mysteriózního seriálu Záhadné případy.
„Co se týče důchodcovství, tak herec to nemá v povaze. Herec hraje, dokud má dost sil. Dokud o něho má publikum zájem, tak se mu snaží vyjít vstříc a být na jevišti nebo před kamerou. Zatím se to daří, a dokud bude, tak se o to budu snažit,“ vysvětlil. Řečeno bez okolků: přestat hrát by pro něj byla horší představa než samotná výše penze. Je mu 75 let. To je věk, kdy by se nikdo neměl divit, že někdo zvolní. Donutil to ale zjevně nemá v plánu. Chalupa na Vysočině a dědečkovství jako dobíjecí stanice
Energii, kterou ke své práci potřebuje, nabírá mimo jiné na chalupě v obci Bobrová na Vysočině. Jezdí tam odpočívat s manželkou Zuzanou Donutilovou. Místo má pro něj navíc silnou osobní hodnotu, trávil tam prázdniny jako malý chlapec. Chalupa kdysi patřila jeho prarodičům, po nichž ji zdědil. Časem prošla rekonstrukcí, dnes má novou střechu, komín i okna.
Nejezdí tam ale sám. Jak psal web
Sedmička, často se tam objeví i syn Martin s manželkou Sárou a malým Eliáškem. „Cítím se skvěle. Dědečkem jsem moc rád,“ svěřil se herec. S Martinem ho navíc pojí i práce, spolu se Sárou si zahráli v seriálu Záhadné případy. Starší syn Tomáš šel jinou cestou, pracuje jako počítačový expert a má vlastní firmu. V minulosti ale tatínkovi domlouval i zájezdová představení. Foto: NextFoto, Miroslav Donutil a Zuzana Donutilová na módní přehlídce Beaty Rajské
Donutilův přístup k důchodu může na první pohled působit jako zdrženlivost nebo prosté vyhýbání se tématu. Jenže herec v podstatě říká, že systém mu vyměřil tolik, kolik odpovídá tomu, co do něj odvedl. A protože má pořád práci i příjem, nevidí důvod si stěžovat na něco, co je přirozeným důsledkem jeho profesní dráhy.
To je jiný tón než u kolegů, kteří po letech práce skončili s penzí, jež sotva pokryje běžný život. Oba pohledy mají své opodstatnění. Donutil ale na rozdíl od mnohých neukazuje prstem jinam.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek
Miroslav Donutil promluvil o své situaci v důchodu: „Mám ho takový, jaký si zasloužím“ byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.