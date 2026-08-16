Ani zmrzlina, ani nanuk. Češi letos propadli mraženému dezertu, který si doma připravíte ze 2 surovin za pár korun

Zmrzlina z krámu a nanuky ze stánku mají letos silného soupeře. Na sociálních sítích se roztrhl pytel s domácím ledovým dezertem, o kterém se teď mluví na každém kroku. Zvládne ho připravit úplně každý, nepotřebujete k němu žádný zmrzlinovač a hotový je dřív, než stačíte prostřít stůl. Řeč je o mraženém jogurtu.
Dobrota, kterou objevil kdekdo na sítích
Mražený jogurt, kterému se přezdívá také frozen yogurt nebo zkráceně FroJo, se stal jedním z hitů letošního léta. Food blogeři i běžní uživatelé sítí míchají jogurt s ovocem, dávají ho do mrazáku a natáčejí, jak jednoduché a přitom efektní to celé je. Výsledek vypadá jako poctivá zmrzlina, ale vznikne během chvilky a bez jediné komplikace.
Popularitu si získává i proto, že bývá méně sladký a lehčí než klasická smetanová zmrzlina. Pro spoustu lidí je to způsob, jak si v horku dopřát něco studeného bez zbytečných výčitek.
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Kouzlo celého receptu je v jeho jednoduchosti. Základ tvoří jen dvě suroviny, řecký jogurt a mražené ovoce. Obojí hodíte do nádoby mixéru nebo kuchyňského robota a rozmixujete dohladka. A to je vlastně všechno.
Zmrzlinu můžete jíst hned, nebo ji na půl hodiny vrátíte do mrazáku, pokud vám vyhovuje pevnější konzistence. Nemusíte u ní stát nad hrncem se smetanou, nic pracně šlehat ani čekat dlouhé hodiny, než všechno v mrazáku ztvrdne. Na dvě porce si vystačíte zhruba se čtvrt kilem řeckého jogurtu a o trochu větším množstvím mraženého ovoce.
Proč po něm sahají i lidé, co hlídají váhu
Za oblibou mraženého jogurtu nestojí jen rychlost přípravy. Řecký jogurt do dezertu dodává bílkoviny, ovoce zase vlákninu a antioxidanty. Oproti kupované zmrzlině obsahuje obvykle méně cukru i tuku, takže se vejde i do jídelníčku člověka, který si dává pozor na váhu.
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Jak upozorňuje výživová odbornice Carrie Walder, i přes svou jednoduchost tenhle dezert „skvěle zasytí”. Kdo chce ještě víc bílkovin, může do směsi přidat lžíci proteinu, ale výborně funguje i úplně bez něj.
Za pár korun a pokaždé trochu jinak
Velká výhoda je i cena. Dvě běžné suroviny, které řada domácností stejně má v lednici a v mrazáku, vyjdou levněji než kupovaná zmrzlina, a přitom z nich uděláte hned několik porcí.
Chuť si navíc pokaždé naladíte podle sebe:
Skvěle fungují bobule všeho druhu, výborné je i s mangem, banánem nebo kousky broskve. Kdo to má radši sladší, přidá lžíci medu nebo javorového sirupu. Výslednou chuť oživí špetka skořice, nastrouhaná citronová kůra, kokos, lžička arašídového másla nebo pár kousků hořké čokolády. Krémovější zmrzlina vznikne z plnotučného řeckého jogurtu, který po zmražení nevytváří tolik ledových krystalků. Sendviče i lámané kousky do zásoby Přečtěte si také: Za totality visela v každé kuchyni, dnes končí na skládce. Sběratelé se o ni perou a platí až 2 500 Kč
Z téhož základu vznikly i další oblíbené verze. Jednou z nich jsou mražené jogurtové sendviče. Ovoce vmícháte do jogurtu, náplň nanesete v pořádné vrstvě na jednu sušenku, přikryjete ji druhou a dáte na pár hodin ztuhnout do mrazáku. Pokud si jich připravíte víc do zásoby, ve vzduchotěsné krabičce v mrazáku počkají klidně čtrnáct dní.
Ze stejného základu jde připravit i porce do zásoby, které v mrazáku vydrží klidně dva týdny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Druhou variantou jsou lámané kousky, v angličtině frozen yogurt bark. Jogurt s ovocem rozetřete v tenké vrstvě na plech vyložený pečicím papírem, posypete oblíbeným ovocem a necháte přes noc zmrznout. Ztuhlou plotnu pak rozlámete na menší kusy. Obě verze zvládnou připravit skoro samy i děti, což z mraženého jogurtu dělá ideální letní pochoutku pro celou rodinu.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/recept-mrazeny-jogurtovy-sendvice/, https://www.activebeauty.cz/zdravi/recept-na-domaci-frozen-jogurt/, https://aktin.cz/mrazene-jogurtove-kousky-s-lesnim-ovocem-alias-frozen-yogurt-bark, https://www.myprotein.cz/blog/recepty/proteinovy-mrazeny-jogurt-na-2-zpusoby/, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/mrazeny-jogurt-domaci-zmrzlina-fitness-bilkoviny-vlaknina-hubnuti