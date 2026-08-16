Brožová a Frej míří do Specialistů. Dvanáctá řada bude delší, Solaříková popsala atmosféru na place

Kriminální seriál TV Nova, který v první polovině roku 2025 pravidelně přitahoval přes milion diváků, se chystá na dosud nejambicióznější sezonu. Kromě navýšeného počtu epizod a prodloužené stopáže přichází i personální změna v zákulisí: kreativním producentem se stává
Tomáš Hruška, muž, který u Novy stojí za minisérií Hojer a který opakovaně zdůrazňuje, že v kriminálce rozhoduje síla příběhu, ne žánrová rutina. A právě pod jeho vedením se na place poprvé objeví Kateřina Brožová a Ladislav Frej. Zvučná jména v hostujících rolích
Nova potvrdila, že Brožová i Frej se připojí k obsazení dvanácté řady. Konkrétní postavy ani jejich dějovou funkci ale stanice zatím nezveřejnila, veřejně dostupný seznam rolí ani epizodní synopse neexistují. Bezpečně lze říct, že půjde o hostující role v úvodních dílech, které mají fungovat jako eventový startér celé sezony.
Proč zrovna tato jména? Odpověď nesouvisí s krizovým managementem. Podle
oficiálních výsledků Novy za první pololetí 2025 sledovalo premiérové díly Specialistů přes milion diváků ve skupině 4+. Data ATO přes MediaGuru to potvrzují ještě přesněji: první díl jedenácté řady si v pondělním prime-timu kolem 20:20 naladilo 1,063 milionu diváků 15+. Značka nespadla. Brožová a Frej tedy nepřicházejí jako záchranná brzda, ale jako posílení startu u seriálu, který si drží pozici. Co přesně znamená „delší řada“
Formulace „delší řada“ může znít vágně. V případě dvanácté série Specialistů ale Nova specifikuje hned tři konkrétní parametry:
19 epizod – oproti dosavadnímu standardu jde o navýšení počtu dílů. Delší stopáž – epizody budou mít víc minut než dosavadních 45, přesnou novou minutáž ale stanice nezveřejnila. Speciální úvodní dvojdíl – první dva díly budou tvořit uzavřený celek, což je pro Specialisty novinka.
Důvod prodloužení je podle Novy obsahový: víc prostoru pro detailnější rozpracování kriminálních případů a psychologii postav. Nejde tedy jen o kvantitativní nárůst, ale o vědomý posun formátu. Seriál, který dosud stavěl hlavně na atraktivních případech v nových prostředích, chce nově pracovat i s vnitřním světem svých postav.
VIDEO Hruška mění pravidla hry
Klíčovou změnou v zákulisí je nástup kreativního producenta Tomáše Hrušky. V
rozhovoru pro TV Nova z roku 2022 popsal svůj přístup ke krimi jednoznačně: „Pro mě nejsou důležité žánry, ale příběh.“ U miniserie Hojer prosazoval důkladně vyrešeršovaný procedurál, kde každý detail sedí.
Když se podíváme na dosavadní komunikaci Specialistů, rozdíl je patrný. Tisková zpráva k jedenácté řadě akcentovala především nové případy a nová prostředí, tedy vnější atraktivitu.
S Hruškou se rétorika posouvá dovnitř: k motivacím, k psychologii, k tomu, proč postavy jednají tak, jak jednají. Nejde o radikální reboot zavedené značky, spíš o evoluci pod rukama člověka, který má jasnou představu o tom, jak má kvalitní kriminálka vypadat. Solaříková a atmosféra natáčení
Patricie Solaříková, jedna ze stálic seriálu, se k dvanácté řadě vyjádřila v
oficiálním videu na webu TV Nova. Z dostupného textového doprovodu vyplývá, že natáčení po boku Martina Dejdara vnímá pozitivně, a prozradila i osobní detail: její dcera Dejdara „úplně miluje“. Přesný přepis jejích slov o atmosféře na place textová verze stránky neobsahuje, ale samotný fakt, že herečka mluví o natáčení s nadšením a vtahuje do toho vlastní rodinu, leccos napoví o tom, jaká nálada na place panuje. Kdy se dvanáctá řada dostane na obrazovky
Tady je potřeba korigovat očekávání. Nova potvrdila zahájení natáčení v létě 2026, nikoli v létě 2025, jak by se z některých neoficiálních zdrojů mohlo zdát. Přesné datum premiéry stanice dosud neoznámila. Podíváme-li se na dosavadní model, jedenáctá řada měla premiéru 3. března 2025 v pondělním prime-timu.
Při zachování podobného schématu by se dvanáctá série mohla dostat na obrazovky nejdříve na přelomu let 2026 a 2027, ale to je zatím čistě náš odhad.
Specialisté vstupují do druhé desítky řad s nejsilnějším arzenálem, jaký dosud měli: víc epizod, víc minut, nový kreativní mozek a herecká jména, která přitáhnou i diváky mimo stálou základnu. Otázka nezní, jestli seriál přežije. Spíš jestli Hruška dokáže z osvědčené značky vytěžit víc, než na co byli diváci zvyklí.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová