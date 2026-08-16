Charlotte Štiková a Martin exkluzivně pro Aplausin: Prozradili jméno, pohlaví dítěte a nový byznys!

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Redakce Aplausin.cz byla exkluzivně přítomná odhalení pohlaví miminka, které čeká Charlotte Stefan Štiková společně se svým manželem Martinem Stefanem. Tzv. baby shower se konala ve stylové kavárně a ze známých osobností dorazila například Angie Mangombe.
Charlotte a Martin prozradili pohlaví!
Charlotte Stefan Štiková prožívá jedno z nejkrásnějších životních obodbí. S manželem Martinem čekají prvního potomka. Redakci Aplausin.cz exkluzivně pozvali na slavnostní odhalení pohlaví, které se konalo v rozkošné pražské kavárně v centru.
Charlotte a Martin pozvali své blízké známé a kamarády, mezi kterými byla ze známých osobností například influencerka Angie Mangombe s partnerem a velmi jim to slušelo.
Jak se Charlotte a Angie seznámily si můžete poslechnout v rozhovoru. Budoucí rodiče se rozhodli, že budou rozkrajovat dort, který odhalí pohlaví miminka.
Po rozkrojení dortu bylo jasné, že Charlotte čeká holčičku. Ani jeden z rodičů nekrýval ohromnou radost, protože si oba dívenku velmi přáli. "
Bude to holka. Já jsem šťastný," svěřil se v rozhovoru budoucí tatínek Martin. Bude to Scarlett!
Jakmile se Charlotte a Martin dozvěděli, že budou rodiče holčičky, měli o jméně jasno. "
Měli jsme hned jasno. Bude to Scarlett," objasnil v rozhovoru pro Aplausin.cz Martin s tím, že by se dcera měla narodit v listopadu. Nyní se bude připravovat pro malou Scarlett pokojíček. Stěhování do Prahy a nový byznys
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Mám nějaké návrhy, ale já bych to chtěla růžové a Martin by rád, aby to bylo trochu neutrálnější," prozradila Charlotte, která zároveň přiznala, že už nebydlí na venkově, ale v Praze. " Někdy se mi zasteskne, ale každodenní dojíždění do Prahy, to bylo strašně z ruky. Chceme si tam ale zařídit chatu," podotkla Charlotte.
Martin současné době v Praze rozjel nový byznys. "
Před třemi měsíci jsem si v Praze pořídili ubytovnu," přiznal Martin. "Vedle ubytovny máme i byt," dodal Martin. Charlotte následně doplnila, že měla dorazit i Ornella, ale měla něco, co už nemohla bohužel zrušit. " S Ornellou vycházíme velmi dobře. Jsem ráda, že máme takový vztah," řekla s úsměvem. Zdroj: Aplausin.cz