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Charlotte Štiková a Martin exkluzivně pro Aplausin: Prozradili jméno, pohlaví dítěte a nový byznys!

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Redakce Aplausin.cz byla exkluzivně přítomná odhalení pohlaví miminka, které čeká Charlotte Stefan Štiková společně se svým manželem Martinem Stefanem. Tzv. baby shower se konala ve stylové kavárně a ze známých osobností dorazila například Angie Mangombe.
Charlotte Štiková a Martin exkluzivně pro Aplausin: Prozradili jméno, pohlaví dítěte a nový byznys!

Charlotte Štiková a Martin exkluzivně pro Aplausin: Prozradili jméno, pohlaví dítěte a nový byznys!

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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