Visel v každé kuchyni za minulého režimu, pak skončil v popelnici. Kdo ho má dodnes, může ho prodat i za 3 500 Kč

Při rekonstrukcích v devadesátkách putoval z kuchyní do kontejnerů po tisících. Ručně malovaný keramický talíř, který visíval na kuchyňské zdi, připadal většině lidí jako zaprášená veteš z jiné doby. Dnes se karta obrací a stejné talíře znovu shánějí sběratelé i mladí lidé, kteří zařizují byt ve venkovském stylu.
Barevná ozdoba skoro každé domácnosti
Zavěšené malované talíře byly v českých a slovenských bytech naprosto běžnou věcí už od šedesátých let. Byty v panelácích si byly podobné jako vejce vejci, od umakartového jádra po linku v odstínech slonoviny či oranžové. Barevný talíř na zdi jim dodával aspoň trochu osobitosti.
Zavěšený malovaný talíř dodával jednotvárným panelákovým kuchyním kus osobitosti. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nejvíc se cenila ručně malovaná majolika. Do popředí se dostala hlavně tupeská keramika z Uherskohradišťska se svou typickou červenou růží, která se stala hitem sedmdesátých let. Poptávka byla tak velká, že se z ní chvíli stalo nedostatkové zboží. Do balíků pro příbuzné v cizině se pravidelně přibalovala právě tahle keramika, aby jim připomínala domov. Vedle Tupes se sbíraly i výrobky z dalších keramických center, třeba z Rakovníka.
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Zlom přišel po revoluci. Lidé se pustili do předělávání bytů a všechno, co připomínalo minulý režim, šlo stranou. Rohové lavice, umakart i malované talíře najednou působily staromódně a stěhovaly se na půdu, do sklepa nebo rovnou do sběrného dvora.
Spousta talířů se navíc při stěhování a nešetrném zacházení jednoduše roztloukla. Zachovalých kousků tak postupně ubývalo. Málokdo tehdy tušil, že vyhazuje něco, po čem bude jednou zase poptávka.
Kolik dnes sběratelé zaplatí
Retro a takzvaný venkovský styl se vrátily do módy a s nimi i malovaná keramika na stěnu. Běžný talíř dnes pořídíte na inzertních portálech řádově za stovky korun, obvykle někde mezi třiceti a osmi sty korunami podle velikosti a stavu.
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U vzácnějších kousků ale cena šplhá výš. Za dobře zachovalý, ručně malovaný a značený talíř s neobvyklým motivem se zájemci dokážou přetahovat a nejlepší kusy se prodají i za zhruba 3 500 korun. Na aukcích a v bazarech se objevují nabídky staré keramiky, které tuhle hranici klidně atakují.
Jak poznáte, že máte doma poklad
Zdaleka ne každý talíř ze staré půdy je poklad. Cenu určují hlavně tři věci, které se snadno přehlédnou:
Faktor Jak ovlivňuje hodnotu Značka vtlačená nebo malovaná značka dílny či regionu, například Tupesy nebo Rakovník, cenu výrazně zvedá, protože sběratelé si potrpí na doložený původ Stav největší cenu drží kus, který přečkal desítky let bez úhony i s původním drátkem na zavěšení, naštíplá keramika, dolepované okraje nebo sešlá malba srazí hodnotu na zlomek Vzor čím vzácnější dekor, tím lépe, talíř s postavou v kroji nebo neobvyklým ornamentem zaujme sběratele víc než běžné květinové vzory Kde a jak talíř prodat Přečtěte si také: Za totality visela v každé kuchyni, dnes končí na skládce. Sběratelé se o ni perou a platí až 2 500 Kč
Než dáte talíř do prodeje, připravte ho takto:
Očistěte ho jen jemným hadříkem namočeným ve vlažné vodě. Silná chemie a drátěnky do ruky nepatří, naruší glazuru a s ní i cenu. Nafoťte líc i rub, ať je na snímcích vidět i případné značení. Porovnejte ho s podobnými nabídkami na inzertních portálech.
Největší dosah mají dražební weby a zájmové skupiny sběratelů na sociálních sítích. Starožitník vyplatí hotovost hned, obvykle ale dá výrazně méně než tržní cenu, počítejte zhruba s polovinou až dvěma třetinami. A hlavně na prodej netlačte. Zájem o tuhle keramiku je slušný, takže kupec ochotný dát férovou cenu se dřív nebo později ozve.
Zdroje: https://www.tupeskakeramika.cz/o-keramice-z-tupes/, https://living.iprima.cz/bydleni/kuchyne/kuchyn-za-socialismu-a-dnes-vybaveni-1989, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/tupeska-keramika/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/kuchyne-socialismus-retro-dnes/, https://www.fajntip.cz/clanky/drive-visel-v-kazde-kuchyni-ted-za-nej-sberatele-nabizi-az-3-500-kc-20260707-10575.html