Drsné přiznání Zrádkyně Nicole Šáchové: Jsem jenom rychlokvaška! S Tunou jsme se hádali jako psi

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Vítězka první řady Zrádců Nicole Šáchová (28) se po návratu z dovolené pustila do nové výzvy. Začala psát vlastní detektivku, čeká na další herecké nabídky a otevřeně přiznala v rozhovoru pro Aplausin.cz, že si mezi známými tvářemi stále nepřipadá jako plnohodnotná celebrita. Píše vlastní detektivku
Nicole Šáchová po návratu z dovolené rozhodně nezahálí. Začala psát knihu, o které přemýšlela už dlouhé roky. „Já už jsem chtěla napsat svoji detektivku strašně, strašně dávno. Mám v hlavě ten nápad delší dobu, ale až teďka jsem tak nějak sebrala odvahu to dát na papír,“ přiznala pro Aplausin.cz.
Vedle psaní se dál věnuje také herectví. Za sebou má natáčení dalšího filmu a ve vzduchu je i nový projekt na příští rok. Podrobnosti si ale zatím nechává pro sebe. Úspěch ve Zrádcích jí otevřel dveře do showbyznysu, sama se však za skutečnou celebritu nepovažuje.
„Jsem v tom sice už jako ty dva roky, ale pořád si připadám jako taková vidlačka mezi těma áčkovýma celebritama. Přece jenom opravdu jsem jenom rychlokvaška z reality show, což bych úplně neoznačovala jako, že jsem známá osobnost. Nejsem žádnej umělec, zpěvák nebo tak,“ řekla Nicole s úsměvem. S Janem Tunou se hádali jako psi
Výraznou zkušeností pro ni bylo také natáčení Asia Express po boku Jana Tuny. Když se dozvěděla, že bude právě on jejím parťákem, nevěřila, že nabídku skutečně přijme. „K mému překvapení do toho šel a bylo to super. Nevěděla bych, koho jinýho za parťáka si tam vzít,“ přiznala pro Aplausin.cz.
Natáčení bylo podle ní velmi intenzivní a emoce se před kamerami nedaly dlouho skrývat. „I když jsme se ze začátku snažili držet, abysme jim nedali to, co chtěli, tak nakonec jsme se tam zhádali jak psi, takže jsme svůj úkol splnili,“ zavzpomínala se smíchem.
Zároveň ale zdůraznila, že spolu nezažili jen konflikty. „Řvali jsme tam na sebe, ale měli jsme i spoustu krásných zážitků a nás to tak jako stmelilo dohromady asi víc než cokoliv jinýho. Takže já bych řekla, že jsme v pohodě,“ uzavřela Nicole. Zdroj: Aplausin.cz