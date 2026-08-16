Strach o Martina Hofmanna: Herec se vážně zranil už během prvního natáčecího dne

Martin Hofmann vstoupil do nového natáčení pěkně tvrdě. První den skončil poraněnou dlaní, zároveň ale rozjíždí výraznou filmovou etapu.
Fanouškům se krátce po páté ráno ozval tento oblíbený herec s tím, že má za sebou konec prvního natáčecího dne. A k tomu všemu ještě i první krev, jak jsme v redakci In-Lifestyle.cz zaznamenali. Poraněná ruka by sama o sobě byla jen nepříjemná epizoda. V Hofmannově případě to ukazuje, že s plným nasazením rozjel projekt, který po něm chce jiný typ energie, pohybu i fyzické přípravy.
Nový projekt má jasné obrysy
Podle veřejně dostupných informací na jeho Instagramu Martin Hofmann objevuje v novém krimi thrilleru Říkají mi Lars. Hraje soukromého detektiva a nepůjde o roli, která by stála jen na charismatu. Herec už dřív mluvil o sedmitýdenní přípravě, do níž se pustil po návratu z Brazílie, kde dokončoval jiný film.
Krvavý start nového natáčení, o němž informoval Blesk, je určitou daní za tempo, které si Hofmann v posledních měsících drží. Do role Larse navíc vstupuje s výrazně proměněným vzhledem. Oholená hlava, vousy, tetování, motorka a podle Novinek si kvůli filmu udělal dokonce i řidičák na motorku. Je tedy jen otázkou, na co se herec chystá nyní.
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Hofmann není u jednoho titulu, rozjíždí širší filmovou etapu
Jestli něco tenhle moment ukazuje poměrně přesně, pak to, že Martin Hofmann nezůstává uvězněný v jedné herecké škatulce. Vedle Larse má za sebou práci na filmu Dream Team, kde si zahrál basketbalového trenéra po boku Jakuba Prachaře, jak uvádí Forum 24. To je úplně jiná poloha než drsný detektiv pohybující se po současné Praze. Další výrazný projekt představuje i seriál Já, pomsta, zasazený do 90. let, v němž má ztvárnit ústřední postavu muže vracejícího se vyřídit staré účty. Ten má vyjít dle ČSFD během příštího roku.
Co z toho plyne pro jeho kariéru
V českém hereckém prostředí není vždy samozřejmostí, aby se v tak krátkém čase sešly role z krimi thrilleru i temnějšího dobového příběhu. U Hofmanna je to o to výraznější, že diváci si ho často spojují s civilní, syrovou a někdy i sarkastickou polohou. Lars ale míří jinam, a to k žánrové stylizaci, která stojí na atmosféře a fyzické přítomnosti.
Proto má i drobná informace o roztržené dlani větší váhu, než by se mohlo zdát. Není to jen historka z placu. Spíš malý detail, který napovídá, že nová role nevzniká od stolu ani čistě přes výraz tváře. Hofmann do ní nastoupil naplno a z pracovního výčtu posledních měsíců je vidět, že si teď vybírá projekty, které po něm chtějí proměnu.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Martin Hofmann se vážně zranil už během prvního natáčecího dne: Kvůli roli prošel výraznou proměnou byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.