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Po 35 letech odešel její muž k mladší. Dvorská je přesvědčená, že se z toho proplakala k nádoru na mozku

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Dennívýzva
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Kaskadérka Hana Dvorská opakovaně říká, že si nádor na mozku „vybrečela“. Smrt jejího exmanžela Jaroslava teď celý příběh vrací na povrch.
Hana Dvorská

Hana Dvorská

Zdroj: Česká televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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