„Za takovou obranou neměl šanci." Fanoušci Newcastlu vzali českého gólmana pod svou ochranuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
„Za takovou obranou neměl šanci." Fanoušci Newcastlu vzali českého gólmana pod svou ochranu
Český reprezentační obránce Štěpán Chaloupek by se mohl dočkat svého prvního zahraničního angažmá....
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