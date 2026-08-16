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Máma nám slíbila peníze na novou kuchyň. Teď tvrdí, že je nemá, ale zapomněla, že vidím do jejího účtu, vypráví Adéla

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Když se Adéla s manželem rozhodli zrekonstruovat kuchyň, počítali s pomocí, kterou jim sama od sebe nabídla její maminka. Díky slíbeným penězům se pustili do rekonstrukce, kterou by si jinak nemohli dovolit. Jenže když bylo hotovo a firma čekala na doplacení poslední faktury, maminka otočila.
Zamyšlená mladá žena, která si na notebooku prohlíží svůj bankovní účet nebo účty a sedí na pohovce s ustaraným výrazem ve tváři

Zamyšlená mladá žena, která si na notebooku prohlíží svůj bankovní účet nebo účty a sedí na pohovce s ustaraným výrazem ve tváři

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žena-in.cz

Články ze Žena-in.cz přinášejí osobitý, často velmi otevřený pohled na ženský svět v celé jeho šíři – od vztahů, rodiny a domácnosti až po aktuální společenská témata nebo osobní zkušenosti. Jejich silnou stránkou je autenticita, blízkost a schopnost otevřít i citlivá témata s lidskostí, empatií...

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