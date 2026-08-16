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Ani limonáda, ani pivo. Naše babičky pily v parnech nápoj za pár korun, který zažene žízeň na celé odpoledne

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Rozpálené odpoledne, pot na čele a v ruce sklenice s lehce nakyslým pitím. Přesně tak si naši prarodiče krátili nejparnější dny dávno předtím, než se v domácnostech rozsvítily ledničky. Osvěžení...
Ani limonáda, ani pivo. Naše babičky pily v parnech nápoj za pár korun, který zažene žízeň na celé odpoledne

Ani limonáda, ani pivo. Naše babičky pily v parnech nápoj za pár korun, který zažene žízeň na celé odpoledne

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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