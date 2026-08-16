Praktické dovednosti i dobrá fyzička. Na Šumavě trénují budoucí skautské vedoucí

Praktické dovednosti i dobrá fyzička. Na Šumavě trénují budoucí skautské vedoucíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zájem o skauting je v Česku roste
Fotbalový Manětín hlásí jednu z nejzvučnějších posil ve své historii. Dres klubu, který působí v 8. lize –...
Stodská nemocnice dokončila rozsáhlou rekonstrukci bytového domu, který stojí před nemocničním areálem....
S jízdou pod vlivem alkoholu nebo drog se setkávají policisté prakticky denně. Od začátku roku evidují v...
Fotbalisté Plzně ve 4. kole první ligy porazili Zlín 3:2 a připsali si premiérové soutěžní vítězství v...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →