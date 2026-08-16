Siniaková kritizuje kalendář WTA. Mluví o extra stresu i výhodách pro singlistky

- Prodloužení turnajů Masters 1000 na dva týdny podle Siniakové situaci ještě zhoršilo
- Dvouhra pro ni zůstává prioritou, čtyřhru plánuje až podle ní
- Špičkové singlistky dostávají na dalším turnaji volný los do druhého kola, deblistky ne
- Pořadatelé jí zápasy nepřesouvají, protože první kola dvouhry jsou naplánována dřív než čtyřhry
- Letos změnila taktiku: po Torontu ji čeká Cincinnati, týden před US Open si dá volno
Dva týdny místo jednoho
Čím dál nahuštěnější program dostal tenisty do zvláštní pasti. Kdo na turnaji postupuje do závěrečných kol, platí za to tím, že se na následující podnik dostane na poslední chvíli a bez pořádné přípravy. Drastické prodloužení turnajů série Masters 1000 na dva týdny místo jednoho situaci ještě přiostřilo.
Právě na nich se třicetiletá Kateřina Siniaková snaží startovat ve dvouhře i čtyřhře, přičemž dvouhra pro ni paradoxně zůstává prioritou.
„Je to pro mě složité a jiné než pro ostatní. Vždycky se totiž soustředím primárně na dvouhru a čtyřhra přichází s tím, jak plánuju dvouhru. Proto chci hrát vždycky před grandslamy singl, cokoli, kam se dostanu, abych nahrála nějaké zápasy," uvedla v rozhovoru s pořadateli torontského National Bank Open.
Semifinále a zároveň hledání letenky
Vyčerpání se přitom netýká jen nohou. „Upřímně si myslím, že pro mě jako špičkovou hráčku debla a nikoli špičkovou hráčku singlu je to ještě těžší. Protože top tenistky dvouhry alespoň dostanou na následujícím turnaji volný postup do dalšího kola. Já ne. Takže je to opravdu velmi stresující," vysvětlila rodačka z Hradce Králové.
Vyhrát deblový turnaj pro ni obvykle znamená složitý přesun na hodiny. Euforii si ve většině případů nemá kdy vychutnat.
„Nedostane se mi tak pěkného přivítání. Tím myslím, že mi na turnajích nevyjdou vstříc, neposunou můj zápas, nepřesunou ho na další den. Samozřejmě se to snaží udělat nejlépe, jak mohou, ale první kola singlu už jsou třeba naplánovaná na pondělí a úterý, zatímco debly se hrají až jako poslední," popsala.
Změny podle ní přicházejí, jen pomaleji, než by elitní deblistky uvítaly. „Trochu už se to mění, protože opravdu tvrdě bojujeme za to, aby se to změnilo. Postoupím třeba někde do semifinále v deblu, už ale zároveň přemýšlím a řeším praktické věci, jak se dostat na další turnaj, jak se co nejrychleji přemístit v případě porážky," dodala světová jednička.
Nová taktika před New Yorkem
Letos proto na severoamerické šňůře udělala změnu. Po letech odletěla hrát do Kanady a nastoupí i v Cincinnati, zato týden před US Open si dá volno a bude ladit formu.
V New Yorku ji vedle stálé partnerky Taylor Townsendové čeká zápis, na který čeká celá kariéra. Nejvýše nasazený pár tam bude usilovat o první společný titul a zkompletování kariérního grandslamu, po letošním triumfu na Roland Garros mu chybí jediný americký major. Siniaková má v ženské čtyřhře jedenáct grandslamových titulů, z New Yorku ale jen jeden, z roku 2022 po boku Barbory Krejčíkové.
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